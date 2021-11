Gemeinderatswahl Gemeinderatskandidaten im Kreuzverhör: Wo es in Flawil klappt und woran es hapert Wie soll sich Flawil entwickeln? Wäre die Einführung eines Parlaments sinnvoll? Wie sind die Meinungen zum Steuerfuss und dem Landverkauf im «Töbeli»? Auf Einladung der FDP standen die drei Kandidaten für den frei werdenden Gemeinderatssitz Red' und Antwort.

Drei Kandidaten, ein Ziel: von links – Marco Lüchinger (SP), Andreas Mattes (Die Mitte) und Martin Rütti (parteilos) wollen in den Flawiler Gemeinderat. Bild: Andrea Häusler

Marco Lüchinger, der liberal denkende Linke, der mit Herzblut SPler, aber dennoch offen für Wirtschaftsanliegen ist? Oder der Kandidat der «Mitte», Andreas Mattes, für den die Familie oberste Priorität hat und der als gelernter Elektromonteur mit dem Versorgungsressort liebäugelt? Oder doch der Sheriff vom Bahnhof, Martin Rütti, der den Bürger ins Zentrum stellt und sich für ein Nebeneinander der Menschen in ihrer Vielfalt starkmacht? Am 28. November haben die Flawiler Stimmberechtigten die Wahl.

Um ebendiese zu erleichtern, präsentierten sich die Kandidaten am Dienstag im «Steinbock» dem Publikum. Und es stellte sich heraus: So unterschiedlich die Meinungen zu den einzelnen Fragen auch sind, besteht durchaus ein gemeinsamer Nenner: Flawil soll sich nicht allzu stark verändern.

Keine Autos und schweizuntypische Namen

«I have a dream», sagte Martin Rütti. Der 57-jährige Überraschungskandidat meinte damit nicht seine Wahl in die lokale Exekutive. Mit diesen Worten lud er zu einem imaginären Dorfspaziergang im Jahr 2035 ein. Seine Vision: eine autofreie Bahnhofstrasse, gelöste Parkplatzprobleme, Verkaufsstände vor der neuen Markthalle, Onlineshops des örtlichen Gewerbes und Behördenmitglieder mit schweizuntypischen Nachnamen.

«Rheintaler verkaufen kein Land»

Entwicklung zulassen, das will auch Marco Lüchinger, der ehemalige Vize-Schulratspräsident und fünffache Familienvater, der – dank 80-Prozent-Pensum als Chemiker – einen Tag für die gemeinderätlichen Aufgaben einsetzen könnte. Gleichzeitig müsse Raum für Bewährtes bleiben.

Der 39-Jährige betont die Bedeutung der Wohnqualität und des Dienstleistungssektors, machte aber klar: «Auch das Gewerbe und die Industrie sollen geeignete Standortbedingungen vorfinden.» Bedeutet dies, dass er an der Bürgerversammlung für den Landverkauf im Töbeli an die SFS AG stimmen wird? Lüchinger sagte: «Arbeitsplätze sind klar im Interesse der Gemeinde, doch ein Rheintaler, wie ich gebürtig einer bin, verkauft kein Land.» Er favorisiert deshalb den Kompromiss «Verkauf im Baurecht» und begründet:

«Ändert die SFS ihre Strategie, hat die Gemeinde keinen Einfluss mehr auf die Nutzung der zentral gelegenen Grundstücke.»

Nur hat die SFS diesen Kompromiss bereits abgelehnt. Lüchinger: «Manchmal sind Firmen flexibler, als es auf Anhieb scheint.»

Andreas Mattes sieht das anders, spricht sich klar für die Vorlage aus. Weil die Parzellen – gemäss den Abklärungen des Kantons – ohnehin nie zur Wohnzone würden und Flawil mit 42 Arbeitsplätzen auf 100 Einwohner eine relativ tiefe Quote ausweise. Eine Argumentation, die sich mit jener von Martin Rütti deckt: «Sinnvollere Alternativen gibt es ja nicht.»

Weg vom Öl und hin zur Elektromobilität

Der Erweiterungsbau der SFS geht laut Andreas Mattes in die richtige Richtung: «Verdichtung ist gefordert – auch in den Wohnzonen.» Und wo besteht in den nächsten Jahren ausserdem Handlungsbedarf? Der amtierende GPK-Präsident spricht einerseits die hohe Sozialhilfequote an. Anderseits kritisiert er das Fehlen einer in Zielen verankerten Nachhaltigkeitsstrategie. Die Pflege des Energiestadtlabels reiche nicht aus. Konkret findet er: «Der Weg muss weg vom Öl und hin zur E-Mobilität führen.»

Versprechen einlösen

Und wie beurteilen die Kandidaten die vom Gemeinderat beantragte Steuerfusssenkung? Unterschiedlich. Marco Lüchinger hätte – um Schwankungen zu verhindern – noch ein Jahr zugewartet. Insbesondere wegen des Sanierungsbedarfs von Gemeindeliegenschaften. Auch Martin Rütti findet: «Sechs Prozent sind zu viel – fünf täten es auch.» Andreas Mattes hingegen geht mit dem Gemeinderat einig: Die sechs Prozentpunkte findet er, auch mit Blick auf die steigende Nettoverschuldung, in Ordnung: «Es geht nun auch darum, das Versprechen einzulösen, der Bevölkerung die angehäuften Überschüsse der Vorjahre zurückzugeben.»

Beteiligung der Bevölkerung

Parlament oder Gemeinderat? Bürgerversammlung oder Urne? Die Kandidaten sind sich einig: Egal, welches Gremium, es kommt auf die Menschen an, die darin tätig sind. Sie stellen jedoch auch fest, dass es zunehmend schwierig ist, Leute für ein (politisches) Engagement zu gewinnen, die Bevölkerung überhaupt zu erreichen. Andreas Mattes setzt auf eine Erweiterung der Kommunikationskanäle. Und er findet: «Öffentlichkeitsarbeit sollte in einer Sprache stattfinden, die jeder versteht – vielleicht nicht nur in Deutsch.» Zu resignieren nach dem Motto «Wer nicht mitreden will, der hat gehabt», sei der falsche Ansatz.

Martin Rütti warnte gleichzeitig davor, ausschliesslich auf elektronische Kanäle zu setzen, «solange es die Generation noch gibt, die beim Ausdrucken von Zugbilletten noch Hilfe benötigt».

Übereinstimmend betonten die Kandidaten, dass Flawil in seiner Vielfalt erhalten bleiben soll, diese durch gegenseitiges Verständnis und eine breite Beteiligung am Gemeindeleben gestärkt werden soll. Oder wie sich Martin Rütti ausdrückte: «Aktiv kommunizieren, jeden Menschen als Individuum mit seinen Eigenheiten schätzen, seine Sorgen ernst nehmen und nach Problemlösungen suchen.»

