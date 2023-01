Gemeindepräsidium in Jonschwil Irritationen in Jonschwil: FDP lässt eigenes Mitglied im Kampf ums Gemeindepräsidium hängen – das sind die Hintergründe Die FDP Jonschwil-Schwarzenbach unterstützt bei der Wahl ins Gemeindepräsidium einen Kandidaten der Mitte. Dies, obwohl auch ihr Parteimitglied René Bruderer den Job will. Jetzt zeigt sich: Im Kern geht es bei den Differenzen um unterschiedliche Auffassungen bezüglich einer Parteiversammlung.

Die FDP Jonschwil-Schwarzenbach unterstützt bei der Wahl ins Gemeindepräsidium einen Kandidaten der Mitte. Dies, obwohl auch ihr Parteimitglied René Bruderer den Job will. Jetzt zeigt sich: Im Kern geht es beim Knatsch um unterschiedliche Auffassungen bezüglicher einer Parteiversammlung.

René Bruderer hatte den Eindruck, dass die Meinungen auch in seiner Partei schon vor der ausserordentlichen Mitgliederversammlung gemacht waren. Bild: Pablo Rohner

Am 22. Januar wird in Jonschwil der Nachfolger des abtretenden Gemeindepräsidenten Stefan Frei gewählt. Von den Ortsparteien offiziell unterstützt wird Philipp Egger, der Kandidat, den die Findungskommission als einzigen zur Wahl empfohlen hat. Zur Wahl stellt sich aber auch René Bruderer, langjähriger Gemeinderat, Bauleiter bei der Gemeinde Flawil – und Mitglied der FDP Jonschwil-Schwarzenbach.

Die Frage, warum die FDP Jonschwil-Schwarzenbach den Kandidaten der Mitte unterstützt, sorgt in Jonschwil für Gesprächsstoff. René Bruderer wollte gegenüber dieser Zeitung nicht über die Gründe mutmassen, machte aber keinen Hehl aus seiner Enttäuschung.

Philipp Egger, Kandidat für das Jonschwiler Gemeindepräsidium. Bild: Josef Bischof

Die FDP begründete die Unterstützung Philipp Eggers mit dessen fachlicher Qualifikation und Erfahrung in der Führung einer kantonalen Verwaltung. Egger ist Leiter der Dienststelle Informatik und Infrastruktur bei der St.Galler Staatskanzlei. Doch auch Bruderer bringt Verwaltungserfahrung mit, seit zehn Jahren führt er die Bauabteilung der Stadt Flawil.

Nur an der Qualifikation dürfte es also nicht gelegen haben, dass die FDP «ihren» Kandidaten nicht unterstützt. Wie Recherchen dieser Zeitung zeigen, spielten auch unterschiedliche Auffassungen zwischen Bruderer und der Parteileitung über einen Auftritt Bruderers an der ausserordentlichen Mitgliederversammlung im Dezember eine Rolle.

Bruderer war irritiert über die Einladung

Bruderer wurde vom Präsidenten der Ortspartei, Ruedi Galli, an die Versammlung eingeladen, um seine Kandidatur zu präsentieren – die Gelegenheit, die eigene Partei von seiner Kandidatur zu überzeugen.

Nach anfänglicher Zusage sagte Bruderer jedoch ab. In Gesprächen mit Ruedi Galli und dem Präsidenten der Regionalpartei, Marc Flückiger, habe er die Gründe dargelegt:

«Ich habe meine Irritation darüber geäussert, dass ich mich als langjähriges FDP-Mitglied den eigenen Mitgliedern vorzustellen habe.»

Der Präsident der Ortspartei sieht «vertane Chance»

Er habe René Bruderer die Möglichkeit bieten wollen, «die eigene Partei zu sich ins Boot zu holen», sagt Ruedi Galli. Weil Bruderer FDP-Mitglied ist, wäre bei seiner Anwesenheit «wohl im schlechtesten Fall eine Stimmfreigabe das Ergebnis gewesen». Galli spricht von einer «vertanen Chance» für Bruderer.

Ruedi Galli, Präsident der FDP Jonschwil-Schwarzenbach. Bild: PD

Dieser sah in der Versammlung hingegen keine faire Chance. Er habe sich darüber gewundert, dass Philipp Egger nicht zur Versammlung eingeladen wurde und dass die FDP-Mitglieder schriftlich und somit geheim über die Wahlempfehlung abstimmen sollten, sagt Bruderer.

Weil die Findungskommission, der auch Ruedi Galli und weitere FDP-Mitglieder angehörten, Philipp Egger zur Wahl empfahl, habe er den Eindruck gehabt, dass die Meinungen schon vor der Versammlung gemacht waren.

Beschlossen wurde bekanntlich die Wahlempfehlung für Philipp Egger. Darüber, wie viele Mitglieder an der Nominationsversammlung teilnahmen, und über das Resultat der Abstimmung macht die FDP keine Angaben.