Gemeindepräsidium Degersheim «Der Steuerfuss ist ein Kriterium, aber nicht das Mass aller Dinge»: Wie Andreas Baumann Degersheim weiterentwickeln will Andreas Baumann kandidiert für das Degersheimer Gemeindepräsidium. Der amtierende Gemeinderatsschreiber ist 45-jährig, vierfacher Vater, gelernter Koch, ausgebildeter Polizist und patentierter Rechtsagent.

Andreas Baumann an seinem Schreibtisch im Degersheimer Gemeindehaus. Bild: Andrea Höusler

«Ich hätte mich nicht um jedes Gemeindepräsidium beworben», sagt Andreas Baumann. Aber in Degersheim, da passe es einfach. Auch wegen der Kombination von politischer Tätigkeit und Verwaltungsleitung. Die Politik, sagt der 45-Jährige, habe ihn immer schon fasziniert, während er das Interesse an der öffentliche Verwaltung in der Weiterbildung zum Rechtsagenten entdeckt habe. Er sagt:

«Das Zusammenspiel zwischen strategischer Führungsfunktion und operativer Tätigkeit macht das Amt extrem spannend.»

Seit bald fünf Jahren arbeitet Baumann nun als Gemeinderatsscheiber im Degersheimer Gemeindehaus. Eine weitere Station auf seinem beruflichen Lebensweg, der ihn, den gelernten Koch, von der Küche weg ins Korps der Kantonspolizei St.Gallen und über das Untersuchungsamt der Staatsanwaltschaft St. Gallen ins Vorzimmer der zurücktretenden Degersheimer Gemeindepräsidentin geführt hatte. Mit Karriereplanung habe letzteres allerdings nichts zu tun, sagt Andreas Baumann. «Ich habe meine berufliche Laufbahn nie geplant», betont er und ergänzt: «Es war die Aufgabe, die mich reizte und sie gefällt mir nach wie vor.» So sehr, dass er sich vorstellen könnte, diese auch fortzuführen, wenn er nicht zum Gemeindepräsidenten gewählt würde.

«Sparen ja, aber nicht zu Lasten des Erreichten»

Inzwischen kennt Baumann die Gemeinde fast besser als die Hosentasche. Und demnächst wird der St. Galler, der seit 18 Jahren in Flawil lebt, auch hier Wohnsitz nehmen. Spricht er über Degersheim, hebt er die Wohnqualität, die Lage, die intakte Infrastruktur hervor. Und er betont: «Der Fortbestand dieser Qualitäten ist kein Selbstläufer, sondern verlangt stetiges Bemühen.

Dass Degersheim mit einem Steuerfuss von 153 Prozent den zweitletzten Platz im kantonalen Ranking belegt relativiert er: «Dafür sind die Bauland-, Immobilien- und die Mietpreise moderat.» Gleichzeitig räumt Baumann ein, dass der Steuerfuss ein objektives Vergleichskriterium bei der Wahl des Wohnsitzes sei.. Deshalb müsse die sukzessive Reduktion der Belastung, insbesondere aber auch der Abbau der Pro-Kopf-Verschuldung, Ziele bleiben. Wobei er betont:

«Sparen ja, aber nicht mit der Brechstange und zu Lasten des Erreichten.»

Zunehmend seien kreative Lösungen gefordert. Insbesondere angesichts der wachsenden Aufgaben, die den Gemeinden vom Kanton zugewiesen werden.

Degersheim gemeinsam vorwärtsbringen

Dafür will Baumann die Bevölkerung gewinnen. «Ich möchte ein Gemeindepräsident für alle, nicht nur für wenige sein, die Gemeinde als Gesamtes vorwärts bringen.» Dies setze auch Verständnis für die Arbeit der Gemeindeverwaltung voraus: «Wir sind nicht «die da oben», sondern vom Volk beauftragt, die Aufgaben der Gemeinde zu erfüllen», sagt er.

Baumann ist gern unter Leuten, geniesst das gesellschaftliche Leben, ist an Märkten, Kulturanlässen oder auch als Akteur an Poetry-Slams anzutreffen. Das möchte er bewahren: «Aus solchen Erlebnissen gewinne ich stets auch neue Motivation.»

Gibt es schliesslich doch noch etwas Konkretes, was sich Andreas Baumann für Degersheim wünschen würde? «Ich hätte sicher nichts dagegen, wenn der Voralpenexpress wieder in Degershein Halt machen würde», lacht er. Und ernsthaft fügt er an: «Schön wäre es, wenn alle Bewohnerinnen und Bewohner von Degersheim, Wolfertswil und Magdenau mit ihrem Lebensort rundum zufrieden sind.»

Andreas Baumann oder Gegenkandidatin Daniela Grob Braun? Gewählt wird am 13. Februar. Amtsantritt ist dann der 1. Juli.

Sechs Fragen - sechs Antworten: Baumann im Interview:

Sie gehören der SP an. Wie wichtig ist die Parteizugehörigkeit für das Amt eines Gemeindepräsidenten?

Andreas Baumann will die Nachfolge von Monika Scherrer antreten. Bild: PD

Andreas Baumann: Parteipolitische Themen haben auf Gemeindestufe kaum Relevanz. Hier geht es primär darum, mehrheitsfähige Lösungen zu finden. Dennoch soll bekannt sein, aus welcher politischen Ecke der Präsident kommt.

Sie haben beruflich schon einiges gemacht. Wie lange würden sie das Amt ausüben?

Darüber mache ich mir keine Gedanken. Aufgrund der Intensität des Amtes kann ich mir aber gut vorstellen, dass ich dieses nicht bis zu meiner Pension ausüben werde.

Es wäre Ihr erstes politisches Amt. Aus welchen Gründen sind Sie dafür qualifiziert?

Ich kenne die politischen Abläufe auch ohne Amtserfahrung sehr gut. Und ich profitiere natürlich von einem breiten Hintergrundwissen: Als Gemeinderatsschreiber sind mir alle wichtigen Geschäfte vertraut und ich kenne die Themen, welche Degersheim künftig fordern werden. Das sichert die Konstanz. Kommt hinzu, dass ich leichten Zugang zu Menschen aller Schichten finden. Diese Eigenschaft dürfte mir auch in der Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat zugutekommen.

Was stört Sie zurzeit an der Gemeinde am meisten?

Es gibt mehr, was ich schätze. Obwohl auch ich der Meinung bin, dass betreffend Senkung des Steuerfusses und Entschuldung weiterhin Handlungsbedarf besteht, stört mich die stetige Dominanz dieser Themen. Wichtig ist es mir, in der Bevölkerung das Verständnis für die Behörden- und die Verwaltungstätigkeit zu fördern. Denn «Gemeinde» bedeutet letztlich ja Gemeinschaft.

Und was macht die Gemeinde Ihrer Meinung nach aus?

Die Wohnqualität, die Dörflichkeit, die Infrastruktur, aber auch die gute Anbindung an die Zentren. Diese Vorzüge gilt es zu pflegen und zu bewahren.

Welches Projekt würden Sie als Gemeindepräsident zuerst anpacken?

Ich möchte nicht mit Visionen punkten. Das widerspräche meiner Art. Es stehen grosse - teilweise vom Kanton zugewiesene - Aufgaben wie die Ortsplanung an. All diese Projekte sind unter Einbezug der Bevölkerung weiter zu entwickeln. (ahi)