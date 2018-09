Gemeinden streben neues Ausbildungsmodell an Die Gemeindepräsidenten von Wil, Flawil und Uzwil haben das Errichten von drei Kompetenzzentren vorgeschlagen. Dadurch soll auf die steigenden Anforderungen in der Berufswelt reagiert werden. Nicola Ryser

Gibt es bald ein Kompetenzzentrum als Alternative zum Bildungszentrum BZWU in Wil? Bild: Ralph Ribi

In einer Miteilung haben die Gemeindepräsidenten der Region Wil-Gossau eine neue Form der Berufsbildung präsentiert. Man solle sich Gedanken machen, wie man der aktuellen Digitalisierung und wachsenden Mobilität der Berufswelt entgegentreten will und wie man diese spezifischen Kompetenzen den Auszubildenden am besten übermittelt. Denn: «Für die Mitarbeiterin und den Mitarbeiter bedeuten eine gute Bildung Freiheit und mehr Optionen», steht in der Medienmitteilung.

Die Idee: Drei Kompetenzzentren anstelle von Berufsschulen in den drei Gemeinden Wil, Flawil und Uzwil. Dabei soll Wil als regionales Dienstleistungszentrum den Fokus auf Dienstleistungsberufe und Informatik legen, das Kompetenzzentrum Flawil sich aufgrund seiner vielen Unternehmen in der Umgebung wie Micarna, Jowa und Züger auf die Lebensmittelberufe konzentrieren und in Uzwil der Standort zur Spezialisierung für industriell-technische Berufe errichtet werden.

«Idee hat unter den Nägeln gebrannt»

«Natürlich ist hier noch nichts geplant, es handelt sich lediglich um einen Vorschlag, also eine Anregung, bei welcher viel Diskussionsbedarf existiert», sagt Lucas Keel, Präsident der Vereinigung St. Galler Gemeindepräsidenten Region Wil-Gossau und Gemeindepräsident von Uzwil. Ihnen sei es ein grosses Anliegen, diesen Entwurf den Parlamentariern einzuspeisen: «Wir sind in einem Zeitfenster, in welchem das Thema hochaktuell ist. Die Swiss-Skills, das KV 4.0, Wil West: Zurzeit befasst sich die Region stark mit der Berufsausbildung wie auch der strategischen Positionierung. Darum ist für uns nun der passende Zeitpunkt gekommen, um diese Anregung einzubringen. Die Idee hat uns schon länger unter den Nägeln gebrannt.»

Beim Vorschlag gehe es um eine Reaktion auf die sich stark wandelnde Berufswelt, in welcher die Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeiter sukzessive ansteigt. «Alles wird digitaler, hochmoderner, automatisierter. In technischen Berufen beispielsweise muss man immer komplexere Apparaturen bedienen können», erklärt Keel.

Eine Frage der Ausrüstung und des Lehrpersonals

Natürlich sei es weiterhin wichtig, allgemein gut ausgebildet zu sein, doch müsse man für viele Berufe stärker spezialisiert werden, was nicht in allen Berufsschulen möglich sei. «Die Kompetenzzentren würde dadurch das Bildungsniveau erhöhen.»

Im Kanton Zürich sind bereits ähnliche Projekte in Planung, folglich will man laut Keel auch in der Ostschweiz einen Schritt in diese Richtung, «einen Schritt vorwärts», wagen. «Unsere Region lebt von der hochprofessionellen Berufsausbildung. Mit der Idee geht es uns nicht darum, zu zeigen, dass allgemein Berufsschulen nicht mehr relevant sind. Wir stellen uns eher die Frage: Was sollen Berufsschulen bieten?» Das sei nicht nur eine Frage der Ausrüstung, sondern auch des Lehrpersonals. Wolle man Berufseinsteiger und Mitarbeitende spezialisieren, sei dies in den Berufsschulen aufgrund der Kapazität um einiges schwieriger zu realisieren.

Logische Wahl der Kompetenzzentren

Keel betont auch, dass die Wahl der Kompetenzorte sowie deren berufliche Konzentration ein logischer Schluss gewesen sei: «Schaut man nach Uzwil, dem Standort der Bühler Group, ist es sinnvoll, wenn dort ein Kompetenzzentrum für industriell- technische Berufe infrage kommt. Die Idee ist keinesfalls gegen andere Berufsrichtungen gerichtet.» Keel ist optimistisch, dass der Vorschlag gut ankommen wird: «Es ist bereits ein positives Zeichen, dass wir, die Präsidenten aus Wil, Flawil und Uzwil, unisono hinter dieser Idee stehen. Zudem ist es wichtig, dass wir das Thema selbst angehen. Aber wir sind ja noch ganz am Anfang einer Idee.» In der Medienmitteilung wird festgehalten, dass Regierung und Parlament eingeladen sind, eine solche Konzentration in die Überlegungen einzubeziehen.