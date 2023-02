Gemeindehaus Gemeinderat erstellt Mängelliste für die Räumlichkeiten der Jonschwiler Verwaltung – und kommt zum Schluss: Neubau ist erforderlich Mangelnde Privatsphäre für die Kundschaft, Sicherheitsrisiko für die Mitarbeitenden sowie alte Gebäude und Technik. Diese und mehr Mängel sind in einer Zustandsbeschreibung der Jonschwiler Gemeindehäuser aufgelistet. Es soll ein Neubau her.

Vor dem Frontoffice (links) fehlt die Privatsphäre, das Obergeschoss ist nur über eine Treppe erreichbar. Bild: Larissa Flammer

Die Räumlichkeiten der Jonschwiler Gemeindeverwaltung sind in einem unbefriedigenden Zustand. Einen Kredit über knapp drei Millionen Franken für eine Sanierung und Erweiterung des Gemeindehauses an der Poststrasse 12 lehnte die Bevölkerung 2011 allerdings überraschend ab. In den vergangenen Jahren wurden daher mehrfach kleinere Arbeiten gemacht, um die dringendsten Bedürfnisse abdecken zu können. Die Verwaltung ist zurzeit auf die Gebäude an der Poststrasse 8, 10 und 12 verteilt.

In der Investitionsplanung 2023 bis 2027, die vergangenen Dezember kommuniziert worden ist, ist nun von einem Neubau die Rede. Gemeinsam mit den Eigentümern der Mehrfamilienhäuser Brühlstrasse 2 und 4 hat der Gemeinderat zwei Studien erstellen lassen. Auf dem gesamten Areal zwischen Poststrasse und Brühlstrasse können Mehrfamilienhäuser mit 30 bis 40 Wohnungen und ein Gemeindehaus erstellt werden. Die ungefähren Kosten eines neuen Gemeindehauses (rund 4 Millionen Franken) können mit dem Landverkauf für die Wohnbauten etwa gedeckt werden.

Auf dem Areal der beiden Mehrfamilienhäuser Brühlstrasse 2 und 4 (links) und den Gemeindehäusern (rechts) soll eine Überbauung mit einem neuen Gemeindehaus entstehen. Bild: Larissa Flammer

Mangelnde Privatsphäre und Sicherheitsdefizite

Im Hinblick auf diese Pläne hat der Gemeinderat nun eine detaillierte Zustandsbeschreibung der Gemeindehäuser erstellen lassen. Diese ist auf der Website der Gemeinde einsehbar und im aktuellen Mitteilungsblatt zusammengefasst. Dort heisst es: «Die Zustandsbeschreibung zeigt, dass kleinere Sanierungen der Gebäude keine nachhaltige Lösung bringen. Ein Neubau ist erforderlich, damit die Gemeindeverwaltung ihre Dienstleistungen auch in Zukunft in guter Qualität erbringen kann.»

Die Parkplätze sind senkrecht zur Strasse angeordnet, was nicht mehr den Vorgaben entspricht. Bild: Larissa Flammer

Die Mängel beginnen bereits an der Strasse: Die Parkplätze sind zu schmal und weisen Risse im Asphaltbelag auf. Zudem stehen sie senkrecht zur Strasse. Das Ein- und Ausparkieren ist gefährlich, die Anordnung entspricht nicht den heutigen Vorgaben. Beim kleinräumigen Frontoffice fehlt die Privatsphäre. Insbesondere für das Bestattungs- und Betreibungsamt ist das störend, wie es im Bericht heisst. Gespräche bei einem Todesfall finden in einem Büro statt, das durch einen Mitarbeiter bereits genutzt wird. Zudem weisen alle Ämter mit Kundenkontakt Sicherheitsdefizite für die Mitarbeitenden auf. Sogar ein Sicherheitsrisiko besteht beim Betreibungsamt und beim Steueramt.

Eimer fangen tropfendes Regenwasser auf

Der Eimer fängt das Regenwasser von der Decke auf. Bild: Larissa Flammer

Das Obergeschoss des Hauses Poststrasse 12 ist nur über eine Treppe erreichbar und deshalb nicht rollstuhlgängig. Der Pausenraum des Gemeindepersonals befindet sich im Kellergeschoss in einer ehemaligen Garage. Das Sitzungszimmer ist deutlich zu klein, der Platz für eine gute digitale Ausrüstung mit Beamer und Leinwand fehlt.

Das Flachdach des Gebäudes Poststrasse 10 ist undicht und wurde bereits zwei Mal provisorisch repariert. Trotzdem gibt es Wassereintritte bei stärkerem Regenwetter. Eimer, die tropfendes Wasser auffangen sollen, zeugen davon. Fassaden und Fenster sind energetisch ungenügend. Sowohl bei den sanitären als auch elektrischen Installationen ist die Funktionsfähigkeit für die Zukunft unsicher oder sogar jetzt schon kritisch. Auch die IT entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen.