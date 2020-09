Gelungener Saisonauftakt: EC Wil besiegt SC Rheintal nach Fehlstart Der EC Wil ist mit einem 6:3-Heimsieg gegen den SC Rheintal in die 1.-Liga-Saison gestartet. Dabei waren die Wiler schnell mit 0:2 in Rücklage geraten, kämpften sich aber zurück und kamen schliesslich zu einem verdienten Erfolg.

Im Testspiel gegen Wetzikon setzte es noch eine Niederlage ab, doch beim Meisterschaftsstart gegen Rheintal jubelten die Wiler mehrere Male als der Gegner. Bild: Tim Frei (Wil, 15. September 2020)

Nach einer überraschend guten Testspielphase war eigentlich ein müheloser Wiler Heimsieg gegen den SC Rheintal erwartet worden. Zumal die Rheintaler wegen Coronafällen, über die sie transparent kommunizierten, keine optimale Vorbereitung mit zu wenig Trainings hatten. Dies war auch der Grund, weshalb der EC Wil den Gästen entgegenkam und die Partie um einen Tag von Samstag auf Sonntag verschob.

Es waren aber nicht die Wiler, die den besseren Start erwischten, sondern die Rheintaler. Nach nicht einmal neun Minuten lag der Gastgeber bereits mit 0:2 in Rücklage. Es zeigte sich wieder einmal, dass Test- und Pflichtspiele nicht miteinander zu vergleichen sind. Doch Wil kämpfte sich in die Partie zurück und ging nach drei Toren von Levin Schneider, Alec Jäppinen und Yannick Stiefel nach mehr als der Spielhälfte erstmals mit 3:2 in Führung.

Kurz vor Ende des zweiten Drittels mussten die Wiler zwar den Ausgleich kassieren. Doch im Schlussabschnitt, in dem sie das bessere Team waren, sorgte Claudio Forrer mit einem Hattrick für klare Verhältnisse und zum am Ende verdienten 6:3-Sieg.