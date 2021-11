Geldsegen Reformierte Kirchgemeinde Flawil plant den Bau eines Mehrfamilienhauses Das Land rund um die Kirche Feld ist grösstenteils im Besitz der reformierten Kirchgemeinde. Hinter dem Lindensaal besitzt sie eine Parzelle, auf der aktuell eine Scheune steht. Diese soll im nächsten Jahr mit einem Mehrfamilienhaus überbaut werden. Mit den Mieteinnahmen sollen die laufenden Kosten mitfinanziert werden.

An der Landbergstrasse soll das Mehrfamilienhaus der reformierten Kirchgemeinde entstehen. Visualisierung: PD

Für die Parzelle Nr. 1110 an der Landbergstrasse wurde in diesem Jahr ein Bauprojekt erarbeitet, welches kürzlich an einer Infoveranstaltung sowohl interessierten Personen aus der (Kirch)-Gemeinde wie der Nachbarschaft vorgestellt wurde. Das schreibt die Kirchgemeinde in einer Mitteilung. Es sei ein Mehrfamilienhaus geplant mit vier Wohneinheiten im ersten und zweiten Obergeschoss und grosszügigen Gewerbe­flächen im Erdgeschoss.

Die Philosophie der Kirchgemeinde «Genera­tionenkirche Flawil» soll sich im Projekt wi­derspiegeln: Nachhaltigkeit, Gemeinschafts­nutzung, Wohnen für Familien, Bezug zum Kirchenareal und der Nachbarschaft, Begegnungszone, Aussenraumqualität wie auch die Einbindung ins Ortsbild sind Projektschwerpunkte.

Nur ein Minimum an Parkplätzen

Als Mietende in der neuen Liegenschaft sollen Personen angesprochen werden, die sich einer nachhaltigen Lebensweise verpflichtet fühlen und die ein offenes Miteinander suchen. Die Wohnungen eigenen sich laut der Kirchgemeinde für Familien mit zwei bis drei Kindern oder auch für Wohngemeinschaften.

Um ein zukunftsorientiertes und nachhaltiges Projekt zu realisieren, strebt die Bauherrin ein Minimum an Parkplätzen beim Haus an. Das Areal rund ums Haus soll Ort der Begegnung sein und deshalb möglichst autofrei. Mietende sollen grundsätzlich auf ein eigenes Auto verzichten. Es soll lediglich ein Parkplatz für ein Elektro Sharing Auto sowie ein Besucherparkplatz realisiert werden. Falls Bewohner oder Gewerbenutzer auf einen Parkplatz angewiesen seien, könne dieser auf dem Lindensaalplatz gemietet werden.

An der Infoveranstaltung von Ende Oktober wurde vor allem der Verzicht auf ein Kellergeschoss in Frage gestellt. Deshalb wurde das Baugesuch angepasst. Neu ist auch ein Untergeschoss vorgesehen. Dadurch würde zu einem späteren Zeitpunkt der Ausbau des Dachgeschosses zu einer Wohnung möglich. Ob die zusätzlichen Kosten, die dadurch entstehen, im Sinne der Kirchgemeinde sind, wird die Kirchenvorsteherschaft im Zusammenhang mit der geplanten Abstimmung im kommenden März mit der Kirchbürgerschaft diskutieren.

Ziel des Neubaus ist, dass durch die Vermietungen Erträge generiert werden, welche die Betriebskosten der Kirchgemeinde zu tragen helfen. Er ist Teil einer umfassenden Liegenschaftenstrategie. Die Finanzierung erfolgt über den Baufonds und Drittmittel. Das neue Haus ersetzt zudem die Pfarrhäuser, die gemäss Strategie beide verkauft werden sollen. Vom 6. bis 20. Dezember liegt das Baugesuch auf der Gemeinde Flawil auf. (pd)