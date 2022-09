Geflüchtete Nicht mehr nur für Geflüchtete aus der Ukraine: Ehemaliges Spital Flawil soll auch anderen Schutzsuchenden als Unterkunft dienen Die Bundesasylzentren sind derzeit stark ausgelastet. Deshalb will das Staatssekretariat für Migration im ehemaligen Spital Flawil besonders gefährdete Flüchtlinge aus anderen Staaten unterbringen.

Die Zahl der Schutzsuchenden aus der Ukraine ist aktuell rückläufig. Bild: PD

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat in Absprache mit der Gemeinde Flawil und dem Kanton St.Gallen entschieden, in Flawil nebst den ukrainischen Geflüchteten auch andere Personen mit Flüchtlingshintergrund unterzubringen.

Seit dem Mai dient das ehemalige Spital Flawil als Unterkunft für Schutzsuchende aus der Ukraine. Es besteht Platz für 250 Personen. Die Lage im Hinblick auf Fluchtbewegungen aus der Ukraine hat sich etwas beruhigt und die Zahl der in der Schweiz Schutzsuchenden ukrainischen Geflüchteten ist rückläufig. Dies könnte sich in den Herbst- und Wintermonaten jedoch wieder ändern. Dies schreibt die Gemeinde Flawil im aktuellen Mitteilungsblatt.

Die Bundesasylzentren sind aktuell schweizweit stark ausgelastet. Grund dafür sind nicht nur die steigenden Asylgesuchszahlen, sondern auch die Diphterie-Fälle, welche aktuell in verschiedenen Bundesasylzentren aufgetreten sind. Die von der zuständigen Kantonsärzteschaft verordneten Isolations- und Quarantänemassnahmen schränken die Kapazitäten der Bundesasylzentren ein.

Bis Ende Jahr befristet

Zunächst werden im ehemaligen Spital deshalb voraussichtlich auch Flüchtlinge untergebracht, welche im Rahmen des Resettlement-Programms in die Schweiz aufgenommen werden. Während zwei bis drei Wochen sollen sie in Flawil untergebracht und anschliessend den Kantonen zugewiesen werden. Falls nötig werden die Plätze im ehemaligen Spital Flawil auch mit weiteren Asylsuchenden belegt. Diese werden, im Unterschied zu den Personen aus der Ukraine, die nur einige Tage vor Ort sind, während mehrerer Wochen in Flawil untergebracht sein.

Resettlement-Flüchtlinge Beim Resettlement-Programm des Bundes geht es um eine dauerhafte Neuansiedlung besonders bedürftiger Flüchtlinge in einem zur Aufnahme bereiten Drittstaat, der ihnen vollen Flüchtlingsschutz gewährt und ihnen die Möglichkeit bietet, sich im Land zu integrieren. Konkret handelt es sich um Gruppen von circa 40 bis 50 besonders schutzbedürftigen Personen (insbesondere Familien), bei denen die Voraussetzungen für die Gewährung des Flüchtlingsstatus bereits vor ihrer Einreise in die Schweiz überprüft wurden. (pd)

Aktuell sind im ehemaligen Spital Flawil durchschnittlich 60 bis 80 Personen aus der Ukraine untergebracht. Die Zwischennutzung ist bis Ende Jahr befristet, da die Eigentümerin Solviva AG an diesem Standort ein modernes Zentrum für Gesundheit, Therapie und spezialisierte Pflege vorsieht. Das Bauprojekt ist für nächstes Jahr geplant. (pd/law)