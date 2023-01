Geburt Neujahrsbaby im Spital Wil ist ein Junge – 2022 kamen 581 Kinder zur Welt Das erste Kind, welches im neuen Jahr im Spital Wil das Licht der Welt erblickt hat, ist ein Junge. Den Entscheid für seinen Vornamen werden die Eltern erst noch fällen.

Der Sohn der Familie Iljazi kam am 1. Januar als erstes Baby im neuen Jahr im Spital Wil zur Welt. Bild: PD

Dass sie am 1. Januar Eltern werden, damit hätte das Wiler Ehepaar Nermin und Blerim Iljazi noch am Morgen des Neujahrstages nicht gerechnet. «Der Geburtstermin wäre erst in gut zwei Wochen gewesen», sagt der Vater. Bei einer Routineuntersuchung im Spital Wil wurde jedoch festgestellt, dass es aus medizinischen Gründen angebracht ist, das Baby doch früher auf die Welt zu holen. «Und so gingen wir nicht mehr nach Hause, sondern durften bereits kurze Zeit später unseren Sohn in den Armen halten», erzählt Blerim Iljazi.

Als erstes Baby im Spital Wil im neuen Jahr kam der Junge um 12.57 Uhr zur Welt, heisst es in einer Mitteilung. Bei der Geburt wog er 3480 Gramm und war 49 Zentimeter gross. Noch nicht fest steht, wie das erste Kind der Familie Iljazi zum Vornamen heissen wird. «Wir haben eine Vorauswahl getroffen, uns aber noch nicht definitiv entschieden», sagt Mutter Nermin Iljazi und ergänzt: «Auch wenn wir natürlich damit gerechnet hatten, dass unser Kind bereits vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt kommen könnte, so ging es nun doch überraschend schnell.»

Einfach unbeschreiblich

Für den Entscheid bleibt noch etwas Zeit. Die Mutter und das Neugeborene sind wohlauf. Auf der Wochenbettstation des Spitals Wil können sie sich in den kommenden Tagen von der Geburt erholen und die junge Familie kann sich in Ruhe kennen lernen.

«Die Namensfrage werden wir nun sicher auch rasch klären können, jetzt da wir unseren Sohn in den Armen halten», sagt der Vater. Das Glück der beiden jungen Eltern ist spürbar. «Worte für dieses Glück zu finden, fällt mir schwer. Das Gefühl ist einfach unbeschreiblich», sagt Nermin Iljazi mit Blick auf ihren Sohn.

581 Kinder im 2022

Dieses Glück durften im letzten Jahr viele Eltern im Spital Wil erleben. Im Jahr 2022 kamen dort insgesamt 581 Kinder zur Welt – 299 Knaben und 282 Mädchen. Bei den Namen gab es 2022 bei den Jungen zwei Spitzenreiter: Je fünf der im Spital Wil geborenen Knaben erhielten den Namen Lio beziehungsweise Elias. Bei den Mädchen waren Elina, Emma und Aurora mit je fünf die beliebtesten Vornamen. (pd/mas)