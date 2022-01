Gebühren Uzwil regelt die Abfallfinanzierung neu: Voraussichtlich etwa 140 Franken pro Jahr für ein Einfamilienhaus Gemeinden dürfen die Abfallentsorgung nicht mehr über die Steuereinnahmen finanzieren. Das gibt der Kanton vor. Die Gemeinde Uzwil wird deshalb im laufenden Jahr zum ersten Mal Rechnungen verschicken.

Grüngut wird weiterhin ohne Vignette an die Strasse gestellt werden können. Bild: Andrea Häusler

Uzwil muss seine Abfallfinanzierung neu regeln. «Sie muss dazu eine Grundgebühr und eine Gebühr für die Grünabfuhr einführen. Alternativen gibt’s nicht», heisst es im aktuellen «Uzwiler Blatt». Dort skizziert die Gemeinde, was die Bevölkerung in etwa zu erwarten hat. Die Details sind jedoch noch in Arbeit, wie betont wird.

Mit einer Grundgebühr werden die Kosten von jährlich etwa 115'000 Franken für unter anderem den Betrieb der Sammelstellen und Separatsammlungen oder die Kosten des Litterings gedeckt. Diese Gebühr werde sich voraussichtlich nach dem Schätzwert der Grundstücke bemessen. «Sie dürfte für ein Einfamilienhaus mit einem Verkehrswert von einer Million Franken jährlich etwa 40 Franken kosten», schreibt die Gemeinde.

Auf die Frage, wie Mieter davon betroffen sind, heisst es: «Öffentliche Abgaben werden in der Regel via Nebenkosten abgerechnet.»

Wer viel Grün hat, soll nicht bestraft werden

Zusätzlich muss die Grünabfuhr finanziert werden. Der Gemeinderat will das Grüngut aus dem Garten weiterhin von Frühjahr bis Herbst einsammeln. Die Gebühr muss entsprechend rund 400'000 Franken pro Jahr einbringen. Der Behörde liegt eine durchgrünte Siedlung am Herzen. «Wer viele Bäume und Sträucher ums Haus hat, soll dafür nicht finanziell bestraft werden», heisst es im «Uzwiler Blatt».

Die Grüngutgebühr soll abhängig von der gewichteten Zonenfläche der Grundstücke definiert werden. Auf Anfrage erklärt die Gemeinde: «Faktoren sind die Fläche und die Zone gemäss Zonenplan. Je intensiver die Nutzungsmöglichkeiten der jeweiligen Zone sind, desto höher ist der Faktor und im Ergebnis die Gebühr.»

Dies sei laut Fachleuten und Juristen ein gangbarer und rechtlich möglicher Weg. Und er dürfte für die meisten Hausbesitzer deutlich günstiger sein als der Weg über eine alternative Finanzierung mittels Gebührenmarken, wie die Gemeinde schreibt.

Auch dazu sind die Details noch in Arbeit. Trotzdem könne man zur Höhe schon etwas sagen. Für ein Grundstück mit 600 Quadratmetern in einer Einfamilienhaus-Zone dürfte sich die Grünabfuhrgebühr bei etwa 100 Franken im Jahr bewegen.

Noch im laufenden Jahr werden die Rechnungen verschickt

Die Grüngutgebühr muss jede Hausbesitzerin und jeder Hausbesitzer bezahlen. Es gehe darum, trotz Gebühr die hohe Durchgrünung in der Siedlung zu erhalten und Anreize zu schaffen, Grünflächen zu pflegen und zu unterhalten. Und auch darum, möglichst hohe Sammelmengen zu generieren, weil daraus auch erneuerbare Energie entsteht.

Die Gemeinde erklärt: «Gebührenmodelle, die direkt von der Menge abhängen, führen zu anderen Ergebnissen.» Die Gebühr habe entsprechend keine Einzelfallgerechtigkeit im Fokus. «Deshalb bezahlen alle Grundeigentümer und können entsprechend einfach, und ohne Vignetten oder Ähnliches zu lösen, ihr Grüngut insgesamt sehr günstig in den vorgesehenen Behältern am Strassenrand bereitstellen.»

Die beiden Gebühren werden im laufenden Jahr zum ersten Mal erhoben werden – per Rechnung im Briefkasten.