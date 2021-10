Gaumenschmaus Mittagstisch-Catering erneut ausgeschrieben: Nach Protesten der Grünen Prowil ist Preis für Zuschlag weniger entscheidend Seit Jahren erhalten die Wiler Schulkinder ihr Mittagessen aus Basel-Landschaft. Dies, weil die SV Schweiz AG zweimal den Zuschlag der Stadt erhielt. Das missfiel den Grünen Prowil. Nun hat der Stadtrat die Kriterien angepasst. So sollen auch kleinere, regionale Anbieter eine Chance erhalten.

Das Essen, das an den Wiler Mittagstischen gegessen wird, stammt aus dem Kanton Basel-Landschaft. Bild: Andrea Stalder

Liebe geht bekanntlich durch den Magen, doch das Mittagstisch-Catering an den Wiler Schulen stiess den Grünen Prowil bisher eher sauer auf. Nicht etwa, weil sie etwas an dessen Qualität auszusetzen hätten. Sie kritisierten jedoch, dass das Essen aus dem Kanton Basel-Landschaft stammt. So werden die wöchentlich 784 Mahlzeiten ein- bis zweimal pro Woche mit Lastwagen angeliefert.

Für die Grünen Prowil ein ökologisches Ärgernis. Doch nicht nur. Sie bemängelten auch, dass durch die zu hohe Gewichtung des Preises – dieser machte bei der Vergabe 50 Prozent aus – kleinere regionale Anbieter keine Chance hätten, berücksichtigt zu werden. Diese Kritik sorgte im Parlament zwar für angeregte Diskussionen, den Stadtrat liess sie jedoch kalt.

Bei der zweiten Vergabe des Auftrags für das Mittagstisch-Catering ging der Zuschlag 2019 erneut an die SV Schweiz AG aus Dübendorf. Diese wiederum servierte den Wiler Schülerinnen und Schülern weiterhin das in Böckten (BL) produzierte Essen ihrer Produktionspartnerin Le Patron Orior Menu AG.

Neue Regierung, neuer Versuch

Doch die Grünen Prowil liessen nicht locker. Kaum war der neu zusammengesetzte Stadtrat im Amt, landete das Thema wieder auf dem Tisch. Dieses Mal entschieden sich die Grünen Prowil, eine Motion einzureichen. Damit hätte das Parlament dem Stadtrat einen Auftrag erteilen können. Die Regierung, die zuvor jeweils nicht im Sinne der Grünen Prowil gehandelt hatte, hätte so umgangen werden können. Doch so weit kam es nicht.

Die Grünen Prowil zogen ihren Vorstoss zurück. Denn der neue Stadtrat war mit der Stossrichtung der Motion einverstanden und wollte diese von sich aus umsetzen. Er willigte ein, den Preis weniger, die Umweltverträglichkeit sowie soziale Aspekte stärker zu gewichten. Nach jahrelangem Kampf war die Ökopartei am Ziel angekommen.

Preis so tief wie möglich gewichtet

Nun hat der Stadtrat dem geltenden Dreijahresrhythmus entsprechend das Mittagstisch-Catering erneut ausgeschrieben. Und den Versprechen, die er den Grünen Prowil gab, hat er Taten folgen lassen. So wird der Angebotspreis nur noch mit 30 Prozent gewichtet. Damit ist der Stadtrat so weit gegangen, wie er kann. «Dies entspricht dem Minimum der geltenden Rechtsprechung», sagt Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport.

Im Gegenzug wird das bisher nur am Rande bewertete Kriterium Nachhaltigkeit neu mit 20 Prozent gewichtet. Die Qualität der Lebensmittel und des Menuplans fliesst ebenfalls zu 20 Prozent in die Entscheidung ein. Das Personal wird mit zehn Prozent gewichtet, wobei fünf Prozent für die Sicherung des Ausbildungsstandes (Lernende) vergeben werden.

Der Stadtrat belässt es aber nicht bei einer Anpassung der Wertung einzelner Kriterien. Er hat das Auftragsvolumen in drei Lose aufgeteilt. So können sich Unternehmen separat für das Catering an den Mittagstischen der Tagesstruktur Bronschhofen und der Tagesstruktur Allee (Los 1), der Tagesstruktur Rosenstrasse und Tagesstruktur Lindenhof (Los 2) oder der Tagesstruktur Obere Mühle und Tagesstruktur Rossrüti (Los 3) bewerben. Ledergerber erklärt:

«Mit der Aufteilung in drei Lose sollen kleinere und regionale Unternehmen die Möglichkeit erhalten, auch nur einen Teilauftrag zu übernehmen.»

Dass ein kleiner, regionaler Anbieter den Zuschlag erhält, ist damit aber nicht garantiert. Nur schon deshalb, weil eine geografische oder anderweitige Bevorzugung unzulässig ist. Zudem ist es für grosse Unternehmen weiterhin möglich, sich für alle drei Teilaufträge zu bewerben und so, falls sie die Kriterien am besten erfüllen, den Gesamtauftrag auszuführen.