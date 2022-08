Gastronomie «Wie in einem BBQ-Restaurant in den USA»: Foodtruckunternehmer eröffnet Restaurant in Wil Das Restaurant an der Poststrasse 4 in Wil wird derzeit umgebaut. Auf «Capo's Burger» folgt nun «T's Barbecue Restaurant». Der Foodtruckunternehmer Timo Schilling möchte in seinem neuen Restaurant nicht nur Burger anbieten.

Timo Schilling vor seinem neuen Restaurant T's Barbecue. Im September soll es eröffnet werden. Bild: Sabrina Manser

Noch ist das Restaurant mit Plastikfolien verhängt, doch die Aufschrift auf einem der Fenster kündet es an: «T's Barbecue Restaurant, coming soon.» Auf Burger folgt also BBQ: An der Poststrasse 4 in Wil, wo einst das Restaurant Capo's Burger war, entsteht nun ein Barbecue-Restaurant. Auf dem Menuplan stehen zwar auch Burger, aber nicht nur, wie der neue Restaurantbesitzer Timo Schilling sagt.

«Capo's Burger» hatte nach der Aufhebung der letzten Coronamassnahmen im Februar nicht wieder geöffnet. Wie das Konkursamt in Wil auf Anfrage bestätigt, wurde das Konkursverfahren mittlerweile rechtskräftig geschlossen.

Ein Fan von Amerika

Nun ist der Aadorfer der neue Restaurantbesitzer. Schilling führt seit zwei Jahren ein Foodtruck- und Cateringunternehmen. Was dort angeboten wird, kommt auch in seinem Restaurant auf den Teller: Burger, Pulled Pork, Pulled Beef und Spareribs aus dem Smoker. Es soll auch einen Cheeseburger geben, der mit Käse übergossen wurde oder einen Burger mit flüssigem Kern aus Käse, umwickelt mit Speck. Das Essen soll vor allem eines sein, wie Schilling sagt:

«Typisch amerikanisch.»

Die Zutaten werde er aber regional einkaufen. Diverse Getränke importiere er direkt aus den USA, wie zum Beispiel den amerikanischen Eistee Arizona.

BBQ schon immer als Hobby

Schilling führt ins Innere des Restaurants. Noch sind die Bauarbeiten voll im Gange. Doch die Wände sind bereits neu gestrichen. Rote Backsteinelemente sind zu sehen, mitten im Raum steht eine Tanksäule aus den 50er-Jahren. «Ich möchte, dass das Restaurant anders daherkommt als davor», sagt Schilling.

«Man soll das Gefühl haben, in einem BBQ-Restaurant in den USA zu sein.»

Es ist unübersehbar, dass Schilling ein Amerika-Fan ist. Schon seit zehn Jahren reise er jedes Jahr für mehrere Wochen nach Amerika, erzählt er. «BBQ war schon immer mein Hobby», sagt Schilling. «Meine Freunde haben mich immer wieder gebeten, so zarte Spareribs wie aus den USA zu machen.» So kam es, dass er vor zwei Jahren, mitten in der Pandemie, sein Foodtruckunternehmen T's Barbecue gründete.

Sich neu orientieren

Ursprünglich ist Schilling gelernter Bäcker-Konditor. Während dreier Jahre war er für die Gastronomie beim SC Rapperswil-Jona Lakers verantwortlich. Doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Das Gleiche geschah bei der nächsten Anstellung bei einer Cateringfirma. Danach führte er zwei Restaurants im Glarnerland, fiel aber krankheitshalber wegen seiner verletzten Achillessehne aus.

«Ich hatte Zeit, mir zu überlegen, wie ich mich neu orientieren will. So kam die Idee mit dem eigenen Restaurant», so Schilling. Er habe Erfahrungen in Leitungspositionen gesammelt, auch der Foodtruck laufe gut. «Als ich sah, dass das Restaurant an der Poststrasse 4 zur Vermietung ausgeschrieben ist, habe ich aus den USA ‹sturmgeläutet›», sagt er und lacht.

Verzögerung beim Umbau

Für das Restaurant habe er noch viele Ideen, so Schilling. Doch bis zur Eröffnung dauert es noch einen Moment. Er habe derzeit mit den Bauarbeiten zu kämpfen. Ein Handwerker sei wegen Corona ausgefallen, weshalb sich die Arbeiten verzögern. Doch im September soll das Restaurant eröffnet werden.

«Die Personalsuche ist ebenfalls ein grosses Thema», sagt der Restaurantbesitzer. Auch andere Gastronomen kämpfen derzeit mit der Besetzung der Stellen. Doch Schilling ist zuversichtlich, gleich nach diesem Termin habe er zwei Vorstellungsgespräche.