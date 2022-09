Gastronomie Übergangslösung gefunden: Stivai-Fonduestube kommt in den Hof zu Wil – und erarbeitet auch ein Angebot für den Frühling Das Restaurant im Hof zu Wil bleibt doch nicht leer bis nächsten Sommer. Die Stivai-Fonduestube wird in diesem Jahr ihre Gäste im Restaurant des Hofs bewirten statt auf dem Parkplatz der Rudenzburg. Auch nach der Fonduesaison organisieren die Betreiber bis zum Start des Umbaus im Hof ein Pop-up.

Die Stivai-Fonduestube wird in diesem Jahr nicht auf dem Parkplatz der Rudenzburg sein, sondern im Hof zu Wil. Bild: PD

Für das Restaurant Hof zu Wil konnte eine Zwischenlösung gefunden werden. Die Stivai-Fonduestube wird vom 4. November bis 7. Januar Fondue im Hof zu Wil statt auf dem Parkplatz der Rudenzburg anbieten. Dies teilt der Stiftungsrat des Hof zu Wil in einer Mitteilung mit. Geplant sind ebenfalls eine WM-Bar sowie eine Winterbar.

Seit dem Juli ist das Restaurant im Hof zu Wil geschlossen. Das Pächterehepaar Buff hatte entschieden, das Restaurant nicht bis zum Juli 2023, also bis zum Beginn der dritten Bauetappe des Hofs, zu betreiben, sondern schon ein Jahr davor aufzuhören. Dies einerseits wegen der fehlenden Perspektive für die 14-monatige Umbauzeit, andererseits wegen des Fachkräftemangels.

Fondue und Winterbar

Nun werden die Miggroup und die Echos AG von November bis Juni ein Pop-up im Hof zu Wil einrichten. «Wir werden jeweils für verschiedene Zeiträume unterschiedliche Konzepte umsetzen», sagt Michel Staubli, Geschäftsführer von der Miggroup. Angefangen mit der Stivai-Fonduestube.

Während dieser Zeit wird es auf der Terrasse im Hof zu Wil Glühwein zwischen Skigondeln geben. Im Eingangsbereich des Hofs ist eine Winterbar geplant, wo während der Fussball-WM in Katar die Spiele gezeigt werden.

Ein Motto passend zur Location

Was es für ein Angebot nach der Fonduesaison gibt, ist noch unklar. «Wir entwickeln ein Konzept für Café, Bar und Restaurant», sagt Staubli. «Es wird anders sein als das bisherige Hofrestaurant, dekorativ wie auch angebotstechnisch», sagt er weiter. Es werde analog der Pop-ups sein, wie sie Staubli sonst organisiert. Also ähnlich wie Gustav Gleis in St.Gallen, Summergartä bei den Heimstätten Wil oder eben wie die Stivai-Fonduestube. Staubli führt aus:

«Es wird ein Konzeptthema geben, das natürlich zur Location passt.»

Während der Bauphase werde es aber nicht möglich sein, das Pop-up zu betreiben.

Betreuung der Säle ist noch offen

Auch in der Politik interessiert das Thema. Stadtparlamentarier Erwin Böhi, SVP, fragte in einer Interpellation beim Stadtrat nach, wie es um die Räumlichkeiten und Säle im Hof steht. Reservationen und der Unterhalt der Räume seien bisher vom Team des Restaurants übernommen worden. «Die Möglichkeit zur Nutzung der Sitzungsräume ist von grosser Bedeutung für das gesellschaftliche Leben in der Stadt», schreibt Böhi.

Wie es in der Mitteilung der Stiftung des Hof zu Wil heisst, seien die weiteren Räume im Hof nicht vom Restaurantkonzept betroffen. Für die Saalreservationen werde an einer separaten Lösung gearbeitet.

Der Stadtrat verweist in seiner Antwort in der Interpellation auf die Stiftung. Diese sei bemüht, möglichst zeitnah eine Zwischenlösung zu finden. Diverse Angebote würden diskutiert und Verhandlungen seien im Gange. Weiter heisst es: «Dem Stadtrat wie auch der Stiftung ist es wichtig, die Räumlichkeiten nach wie vor der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.»

Die Frage von Böhi betreffend Ausfall der Restaurant-Pachteinnahmen hat sich nun geklärt.