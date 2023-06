Gastronomie Gasthaus Sternen in Degersheim geschlossen: «Dreamfactory» steigt als Pächterin aus «Infolge Krankheit und Umstrukturierung bleibt das Restaurant vorläufig geschlossen.» Dies ist weiss auf schwarz vor der Eingangstür und auf der Website des «Sternen» in Degersheim zu lesen. Der Gasthof, vergangenen Sommer verkauft und neu vermietet, ist zur Pacht ausgeschrieben.

Der «Sternen» ist geschlossen und wirkt auch so. Obwohl die Hotelleriebereich von der Schliessung nicht betroffen ist. Bild: Andrea Häusler

«Wir fühlen uns schon ein bisschen im Stich gelassen», sagt Reto alias Retonio Breitenmoser. Vergangenen Sommer hatte er den Sternen gemeinsam mit dem St.Galler Immobilienunternehmer Fredi Bühler gekauft und über seine «Dreamfactory» gepachtet. Um das Wohl der Gäste waren Geschäftsführerin und Patentinhaberin Lisa Wiederkehr und ihr Team besorgt. «Es lief gut und sie machten es auch gut», sagt Breitenmoser. Eine Beurteilung, die zahlreiche zufriedene Gäste teilen: Die Rezensionen auf einschlägigen Bewertungsportalen sind durchwegs positiv.

Wirtin krankgeschrieben

Das Blatt wendete sich im Februar. «Die Geschäftsführerin meldete sich zunächst zu 80 Prozent, später dann zu 100 Prozent und bis auf weiteres krank», sagt Reto Breitenmoser. Über die Gründe und Hintergründe hält er sich bedeckt, spricht stattdessen die schwierige Personalsituation an, mit der die meisten Gastronomiebetriebe konfrontiert seien. «Es blieb nur die Schliessung, sollte der Rest des Teams nicht auch zusammenbrechen.»

Seither steht vor dem Eingang ein Schild: «Infolge Krankheit und Umstrukturierung bleibt das Restaurant vorläufig geschlossen.» Und diesen Eindruck erweckt es auch – zumindest äusserlich. Die üppige Pracht rot-blühender Geranien, welche die Fenster während der 60-jährigen Ära Honegger geziert hatte, ist ebenso verschwunden wie die Ausstrahlung der Gaststätte unter Nachfolgerin Monika Ebneter. Obwohl nur das Restaurant, nicht aber die Bed-and-Breakfast-Hotellerie von der Schliessung betroffen ist.

Synergien ausgeblieben

Das jedoch soll sich in Bälde ändern. Reto Breitenmoser ist zuversichtlich, dass der «Sternen» spätestens im Herbst wieder offen ist. Und er räumt auch Fehler ein. Ziel der Pacht sei gewesen, das Personal der «Dreamfactory» zwischen den Banketten auszulasten und damit Synergien zu nutzen. In der Praxis habe das jedoch nicht funktioniert. Einerseits, weil die Auslastung der Erlebniswelt mit nahezu wöchentlichen Anlassen inzwischen sehr hoch sei. Anderseits habe sich gezeigt, dass der «Sternen» nur als Familienbetrieb – mit Herz und Seele, aber auch mit dem nötigen Spielraum in der Personalplanung – erfolgreich geführt werden kann.

Ein Schild weist die Gäste darauf hin, dass das Lokal geschlossen ist. Bild: Andrea Häusler

Entscheid in diesem Monat

Breitenmosers Konsequenz daraus: Die «Dreamfactory» steigt als Pächterin aus. Aktuell ist das Gasthaus ist zur Vermietung ausgeschrieben. Interessierte seien vorhanden. Darunter ein Wirtepaar mit langjähriger Gastronomieerfahrung, welches jedoch noch einige Monate anderweitig gebunden sei. Noch diesen Monat will Breitenmoser entscheiden, wer das Gasthaus in die Zukunft führen wird.

Die Änderung des Pachtverhältnisses dürfte das sein, was mit dem Begriff «Umstrukturierung» gemeint ist. Andere Neuerungen sind jedenfalls nicht geplant. Eine Umnutzung der Liegenschaft stand nie zur Diskussion, sagt Reto Breitenmoser. Genauso wenig wie eine Neuvermietung an den Erstbesten oder eine Änderung der gastronomischen Ausrichtung. «Als Gastronomiebetrieb mit Balkanspezialitäten hätten wir das Restaurant umgehend vermieten können», sagt er. Der «Sternen» solle jedoch, wie von vornherein geplant, eine Dorfbeiz bleiben.