Gastronomie Ein Thurgauer Koch bringt die fünf Geschmacksrichtungen in den «Storchen»: Das hat der neue Pächter mit dem Restaurant in der Wiler Altstadt vor Im Februar eröffnet ein Koch aus Bischofszell das Restaurant Five Food in der Wiler Altstadt. Die fünf Geschmacksrichtungen sollen im Zentrum seines Angebots stehen. Derzeit führt er eine Cateringfirma und eine Kochschule.

Im Restaurant Storchen in der Wiler Altstadt scheinen noch immer Betriebsferien zu herrschen. Bild: Sabrina Manser

Noch immer ist auf einem Schild neben der Tür zu lesen, dass das Restaurant bis Ende August wegen Betriebsferien geschlossen ist. Der «Storchen» an der Kirchgasse in der Wiler Altstadt sieht ausgestorben aus, der Betrieb wurde nach den langen Sommerferien noch nicht wieder aufgenommen.

Im Sommer war das Restaurant zur Vermietung ausgeschrieben. Nun ist klar, was es Neues gibt. Im Februar 2023 wird das Restaurant Five Food eröffnen, wie der neue Pächter aus Bischofszell, Roland Sprenger, bestätigt. Mit der Firma Five Food führt er derzeit einen Cateringservice und eine Kochschule. Seine Frau Laura Sprenger arbeitet im Marketing und der Administration.

Das «Five» im Namen des Restaurants beziehe sich auf die fünf Geschmacksrichtungen, sagt Sprenger. Also umami, salzig, süss, sauer und bitter. «Diese Geschmacksrichtungen haben mich schon immer geprägt», sagt der gelernte Koch.

Roland und Laura Sprenger eröffnen das Restaurant Five Food in der Wiler Altstadt. Bild: PD

Menu mit allen Geschmacksrichtungen

«Ich habe schon länger ein Restaurant gesucht, nun habe ich in Wil eines gefunden», sagt Sprenger. Er plant in der Altstadt ein sogenanntes Cross-over-Restaurant. Also ein Restaurant mit internationaler, mediterraner und klassischer Küche. Auf der Menukarte dürften Steak, asiatische Gerichte, Bowls sowie Klassiker stehen. Auch die fünf Geschmacksrichtungen vom Namen des Restaurants sollen wieder auftauchen. «Es wird ein Überraschungsmenu mit mehreren Gängen geben, in dem jede Geschmacksrichtung vorkommt», erklärt Sprenger.

Umbauen werde er den «Storchen» nicht, aber umdekorieren. «Das Restaurant soll jung und modern sein», sagt der Koch.

Er stecke derzeit mitten in den Vorbereitungsarbeiten für das Restaurant, sagt Sprenger. Zudem konzentriere er sich bis zur Restauranteröffnung noch auf sein zweites und drittes Standbein: das Catering und die Kochschule. Beides macht er seit einem Jahr im Raum Bischofszell. Auch wenn er später im «Storchen» koche, wolle er diese beiden Angebote weiterführen, wenn auch nicht mehr gleich intensiv.

Häufige Pächterwechsel im «Storchen»

Bevor er seine eigene Firma gründete, arbeitete Sprenger in der Lebensmittelbranche, im Elternbetrieb Sprenger Fine Food in Wilen Gottshaus. «Ich habe das Gastgewerbe vermisst», erzählt Sprenger. Schon in der Ausbildung zum Koch habe er über ein eigenes Restaurant nachgedacht. Auch in den vergangenen Jahren sei der Gedanke immer da gewesen. Er habe Erfahrung als Geschäftsleitungsmitglied und die Selbstständigkeit gefalle ihm.

Ein Restaurant in der heutigen Zeit zu eröffnen, dürfte aber nicht ganz einfach sein. Immer wieder ist vom Fachkräftemangel in der Gastronomie zu lesen. Seit der Pandemie haben sich viele Köche und Serviceangestellte umorientiert. Sprenger ist aber zuversichtlich. Er sagt: «Es ist ein Vorteil, dass das Restaurant klein ist. So brauche ich nur wenige Serviceangestellte.» Drinnen gibt es 26 Plätze und draussen 20 bis 24. In der Küche werde er selbst stehen. «Mir ist wichtig, dass der Chef selbst kocht.»

Bis es so weit ist, dauert es aber noch ein paar Monate. Bis Ende Jahr wird der jetzige Pächter das griechische Restaurant Taverna Mercouri noch weiterführen. Der «Storchen» hatte in den vergangenen Jahren gleich mehrere Pächterwechsel hinter sich. Das jetzige Restaurant wurde im November 2021 eröffnet. Auch der Pächter davor war nicht lange in der Altstadt.