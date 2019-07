Gastgeschenk am Stadtfest: Der seltene Beeriapfel wächst nun auch in Wil Das Stadtfest Wil zog am Samstag Tausende Feiernde an, wobei auch die Gastgemeinde Niederhelfenschwil kräftig das Ihrige dazu beitrug. Christof Lampart

Diese Besucherinnen und Besuch haben sich für das Stadtfest besonders herausgeputzt. (Bild: Christof Lampart)

Eröffnet wurde das Fest um elf Uhr mit drei Böllerschüssen und einigen Musikstücken, welche die Musikgesellschaft Lenggenwil zum Besten gab. Auch Wils Stadtpräsidentin Susanne Hartmann gab sich im restlos gefüllten Festzelt auf dem Platz vor dem Coop Stadtmarkt euphorisch und lobte den bunten Auftritt der Niederhelfenschwiler:

«Es ist super, wenn man solche Nachbarn hat»

Dass die Gemeinde mit dem längsten Gemeindenamen der Schweiz (18 Buchstaben) in Tat und Wahrheit nicht ein direkter Nachbar ist – Zuzwil liegt dazwischen – spielte keine Rolle. Wolle man einen Kuchen backen und ein Ei fehle, dann frage man schnell beim Nachbarn, so die Stadtpräsidentin. Und genau so ein Nachbar sei die 3000-Seelen-Gemeinde, lobte Hartmann.

Zumindest eine weitere Zutat für einen etwaigen Apfelkuchen bekam Hartmann von der Gastgemeinde-Delegation geschenkt: nämlich zwei Apfelbäume der Sorte Niederhelfenschwiler Öpfelbeeri.

Gemeindepräsident Simon Thalmann erwiderte das Lob: Wil sei eine Stadt, bei der die schönen Seiten eindeutig überwiegen würden. Und in Niederhelfenschwil fühle man sich wohl, weil sich dort viele Menschen fürs Gemeinwohl einsetzten. Somit hätten an diesem Festtag zwei Partnerinnen zueinandergefunden, die sich in vielen Belangen gegenseitig unterstützten.

Derweil herrschte in der Fussgängerzone reges Treiben. Viele kamen zum Mittagessen. Selbst ein kräftiger Regenguss am Nachmittag hielt die Feiernden nicht davon ab, zu Tausenden lokale Spezialitäten wie die Wiler Bürgerwurst der Ortsgemeinde, die «Rossrüterli» beim Tennisclub Wil oder eher Exotisches wie die eritreische Küche oder die Köstlichkeiten der «Happy Cooks» – ein auf chinesische Spezialitäten spezialisiertes Kochteam aus Wil – zu probieren.

Als es dann einnachtete, war auf der Wiler Einkaufsstrasse, die in dieser Nacht zur Partymeile mutierte, kaum mehr ein Durchkommen. Kein Zweifel: Das neunte Wiler Stadtfest übertraf die Erwartungen.