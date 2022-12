SCHWANKUNGEN Zweite Erhöhung seit Oktober: Warum in Wil der Gaspreis nach oben schnellt, während er in anderen Städten fällt Das frühzeitig eingekaufte Gas wird bezüglich Preis zum Bumerang für die Wiler Bezügerinnen und Bezüger. Ein Einfamilienhausbesitzer muss ab Januar jeden Monat fast 100 Franken mehr bezahlen als noch im September. Das sagen die Verantwortlichen.

Auch das Kochen auf dem Gasherd wird ab Neujahr teurer. Symbolbild: Manuela Jans

In mehreren Schweizer Städten wird Gas demnächst günstiger. So senkt zum Beispiel der Zürcher Gasversorger «Energie 360 Grad» ab Anfang Januar den Gaspreis um 1,2 Rappen pro Kilowattstunde. In Biel ist das Gas ab Februar gar um 1,5 Rappen pro Kilowattstunde billiger zu haben. Und das EWB in Bern wartet per Januar mit einem Minus um durchschnittlich acht Prozent auf. Das berichtete der «Tages-Anzeiger» vergangene Woche.

Dies ist möglich, weil an der Energiebörse die Preise seit dem Höchststand im Spätsommer wieder deutlich gefallen und die europäischen Gasspeicher gut gefüllt sind. Zuvor waren die Gaspreise wegen des Kriegs in der Ukraine markant angestiegen. Russland lieferte plötzlich weniger Gas nach Europa, was die Angst vor Versorgungsengpässen in der kalten Winterzeit geschürt und den Preis in die Höhe getrieben hatte.

Zuerst plus 18 Prozent, dann plus 40 Prozent

Während sich in den genannten Städten die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer über eine tiefere Gasrechnung freuen dürfen, ist es in Wil anders. Die Technischen Betriebe mussten in der Woche vor Weihnachten zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten eine Erhöhung der Gaspreise kommunizieren. Per Oktober wurden diese um 18 Prozent angehoben, per 1. Januar 2023 kommt ein sattes Plus von rund 40 Prozent dazu.

Eine Besitzerin oder ein Besitzer eines Einfamilienhauses mit einem jährlichen Verbrauch von 25'000 Kilowattstunden muss somit eine um fast 100 Franken höhere Gasrechnung als noch im September berappen – und das jeden Monat. Denn nach einem Anstieg um 1,32 Rappen pro Kilowattstunde ab Oktober kommt per Januar ein Plus von 3,21 Rappen pro Kilowattstunde dazu.

Immer noch attraktiv

Was ist der Grund, dass in Wil der Preis gleich zweimal angehoben werden muss, während andere Städte reduzieren? Die Technischen Betriebe Wil (TBW) haben das Gas für das erste Quartal des Jahres 2023 «länger im Voraus» gekauft, wie sie auf Anfrage dieser Zeitung schreiben. «Die TBW beobachten die Entwicklung intensiv. Sobald sich die Preise langfristig auf einem niedrigeren Niveau bewegen, werden diese schnellstmöglich an die Kundinnen und Kunden weitergegeben», so die Technischen Betriebe weiter. Sie verweisen darauf, dass Wil auch nach dieser zweiten Erhöhung «immer noch einen der attraktivsten Gaspreise der Schweiz» habe.