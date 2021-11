Galerie Kunsthaus Rapp Digital und real erfolgreich: Vernissage zur Ausstellung vor Ort und auf Internetplattform «Doppelter Auftakt» mit doppelter Wirkung: Die Vernissage der Ausstellung «New Vibes – New Talents» lockte am Samstag viele Kunstinteressierte in die Wiler Galerie Kunsthaus Rapp. Gleichzeitig löste sie im Internet ebenso grosse Resonanz aus.

Bildhauerin und Malerin Keyla Flachi (rechts) freut sich über das Feedback zu ihren Skulpturen. Bild: PD

Die Ausstellung «New Vibes – New Talents» (Neue Schwingungen – neue Talente) ist die erste dieser Art in der Galerie Kunsthaus Rapp und dauert noch bis am 16. Dezember. Die Galeristin Marianne Rapp Ohmann will damit eine neue reale wie digitale Plattform für aufstrebende Kunstschaffende anbieten.

Kaufverhalten ändert sich

Marianne Rapp Ohmann reagiert mit dieser doppelten Art von Ausstellung auf das sich wandelnde Kaufverhalten von Kunstinteressierten. Sie freut sich, dass dies gelungen ist.

«Die Atmosphäre an der Vernissage war dank der Vielfalt der Werke und des Austauschs zwischen den Kunstschaffenden und den Gästen besonders stimmungsgeladen.»

Auch auf der zur Galerie gehörenden Onlineplattform VivaArte.online war die Nachfrage nach den Kunstwerken der acht Künstlerinnen und Künstler bereits am Eröffnungswochenende gross. Damit bestätige sich, dass neue Zielgruppen erreicht werden können: «Für einmal präsentieren wir Kunstschaffende mit neuen, mutigen und teils verrückten Ideen und Ausdrucksformen. Das ist nun offensichtlich eine Gelegenheit, die Kunstbegeisterte auch jüngeren Alters nutzen, um interessante junge Werke direkt in der Galerie oder bequem online zu erwerben.»

Bewusst bunt international

Galeristin Marianne Rapp Ohmann im angeregten Dialog mit dem «elektronischen Musikmaler» Inik, der Produzent elektronischer Musik ist und auch zu Musik malt. Bild: PD

Das Programm der Ausstellung «New Vibes – New Talents» sei ganz bewusst bunt zusammengestellt worden, sagte Marianne Rapp Ohmann: «Die Stilrichtungen, Ausdrucksweisen und Herkunft der Kunstschaffenden sind total verschieden.» Einige haben ihren Wohnsitz in der Schweiz und teils russische, teils südamerikanische Wurzeln und einige stammen aus anderen europäischen Ländern.

«Die meisten stellen das erste Mal in einem solch professionellen Umfeld aus.»

Ausserdem betonte sie, es fühle sich richtig an, auch jungen Künstlerinnen und Künstlern mit Potenzial eine Chance zu geben, «selbst wenn der finanzielle Erfolg für die Galerie nicht von vornherein absehbar ist».

«Buhlen» – virtuell und real

Aufgrund der lange geschlossenen Galerien und der teils noch viel strengeren Coronamassnahmen anderer Länder «verwundert es mich nicht, dass viele Kunstschaffende um einen virtuellen Platz oder noch besser um eine professionelle und kuratierte Ausstellungsmöglichkeit ‹buhlen›», sagte Rapp Ohmann: «Mit dieser Ausstellung bringen wir beides unter einen Hut.» (pd)