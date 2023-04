Futsal Vor einer Mammutaufgabe: Die Wiler Futsaler treffen im Playoff-Halbfinal auf den klaren Favoriten Futsal Maniacs Die FC Wil Futsaler stehen zum ersten Mal überhaupt im Playoff-Halbfinal. Die Gegner, die Futsal Maniacs, sind hinter Minerva das zweitbeste Futsal-Team der Schweiz.

Ein super Torschütze der Futsal Premier League: Luca Lanzendorfer (rechts). Bild: PD

Der FC Wil Futsal erkämpfte sich während der Saison den starken dritten Rang. Einzig die Futsal Maniacs und die Futsal Minerva waren besser als die Wiler. Im Playoff-Viertelfinal der Futsal Premier League trafen die Wiler in einer Best-of-three-Serie auf Salines aus Rheinfelden. In einem dramatischen Entscheidungsspiel setzten sich die Äbtestädter knapp durch und stehen damit zum ersten Mal überhaupt im Playoff-Halbfinal. Im letzten Jahr reichte es der Mannschaft, damals noch als Futsal-Team des FC Uzwil, nur bis in den Viertelfinal.

Wil klarer Underdog im Halbfinal

Spielertrainer Luca Lanzendorfer. Bild: PD

Spielertrainer Luca Lanzendorfer sagt dazu: «Es ist für uns der erste Halbfinal. Das haben wir uns nach der Playoff-Qualifikation auch als Ziel genommen. Wir wussten, dass wir Salines schlagen und in den Halbfinal einziehen können.» Gegen die Rheinfelder zeigte Wil ein gutes letztes Spiel, war das bessere Team und machte es unnötig spannend. Gegen die Maniacs wird es nun vermutlich ein etwas anderes Spiel werden.

Denn die Futsal Maniacs sind hinter Minerva das zweitbeste Futsal-Team der Schweiz. Und das schon seit geraumer Zeit. Die Wiler werden also als Underdog in die Partie gehen. Aber nicht nur das. Weil die Spieler des FC Wil Futsal auch Fussball spielen und man die Turnhalle nur von Herbst bis Frühling hat, wird Wil ohne Training gegen die Maniacs antreten müssen. «Ja, wir werden nicht trainieren können, aber in den letzten Spielen konnten sich die Stammspieler aneinander anpassen», so Lanzendorfer.

Er ergänzt: «Es werden harte Spiele. Wir müssen zweimal eine Topleistung zeigen, wenn wir gewinnen wollen – und das wollen wir. Wenn wir das erste Duell für uns entscheiden, können wir den Sack zu Hause zumachen. Wenn wir Spiel eins verlieren, wird es sehr schwierig werden, in den Final einzuziehen.»