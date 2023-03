Futsal Schwache Defensivleistung: Der FC Wil Futsal kommt im zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen Salines unter die Räder In der Futsal Premier League belegte der FC Wil in der regulären Saison den dritten Platz. Damit trifft er im Playoff-Viertelfinal auf Salines Futsal. Die Wiler konnten das erste Spiel letzte Woche gewinnen, in Spiel zwei mussten sie sich aber klar und deutlich mit 6:13 geschlagen geben. Damit kommt es nächsten Samstag zum Entscheidungsspiel.

Wils Tolga Cakir (in Weiss) traf gegen Salines Futsal zweimal. Bild: PD

Die Vorzeichen vor dem zweiten Spiel des Playoff-Viertelfinals für den FC Wil Futsal standen gut. Dreimal traf Wil in dieser Saison auf Salines Futsal aus Rheinfelden. Die Äbtestädter konnten jedes bisherige Duell für sich entscheiden. Auch das erste Aufeinandertreffen in den Playoffs am vergangenen Wochenende gewann der FC Wil knapp mit 3:2. Am Sonntagnachmittag jedoch erlebten die Wiler einen Totalausfall. Am Ende stand auf der Anzeigetafel 6:13. So viele Tore haben die Wiler in dieser Saison nur einmal kassiert – gegen Ligakrösus Minerva.

Arbeitsverweigerung in der Defensive

Das Endresultat lässt darauf schliessen, dass die Wiler Futsaler defensiv keine gute Leistung gezeigt hat. Das wäre teilweise sogar fast noch untertrieben. Ein ums andere Mal verlor Wil den Ball im Aufbauspiel. Anstatt dann aber konsequent nach hinten zu arbeiten, trabten einige Spieler ihrem Gegner nur hinterher. So konnte Salines Futsal die Partie bereits in der ersten Halbzeit entscheiden.

Vor allem das zweite Wiler Gegentor war bezeichnend für das Spiel. Nach einem Schuss eines Salines-Spielers behinderten sich ein Wiler Verteidiger und der eigene Torhüter gegenseitig, weshalb es zu einem Missverständnis kam und die Kugel durch die Beine von Torhüter Belda durchrollte. Salines drückte weiterhin aufs Gaspedal und konnte die Führung bis zur Pause auf 7:2 erhöhen.

Kurzes Aufbäumen der Wiler nach der Pause

Die Wiler kamen aber besser aus der Kabine und hatten noch nicht aufgegeben. Andi Qerfozi verpasste wenige Sekunden nach Wiederbeginn nur knapp. Auch danach war das Heimteam tonangebend, scheiterten aber immer wieder an der Torumrandung oder am starken Zoran Andric im Tor von Salines. Als der Knopf endlich aufging und Wil auf 4:7 verkürzen konnte, wechselten die Wiler ihren Torhüter für einen weiteren Feldspieler aus.

Kurz darauf war der alte Vorsprung aber wieder hergestellt. Innert einer Minute traf Salines-Spieler Aurelio Currenti doppelt. Danach war die Luft bei den Wilern draussen. Vor allem in den letzten Minuten des Spiels war die Gegenwehr der Gastgeber in der eigenen Halle gebrochen. Die Rheinfelder Currenti und zweimal Ugur Findik stellten auf das 13:6-Schlussresultat.

Es war die zweithöchste Wiler Niederlage in dieser Saison. Damit steht es im Playoff-Viertelfinal zwischen Wil und Salines nun 1:1 und es kommt am nächsten Samstag um 20:15 zum Entscheidungsspiel. Weil die Lindenhof-Turnhalle in Wil geschlossen ist, müssen die Wiler nach Lichtensteig ausweichen.