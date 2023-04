Futsal «Potenzial ist da, um konstant oben mitzuspielen»: Das Futsal-Team des FC Wil schaffte es in seiner ersten Saison bis in den Playoff-Halbfinal Am vergangenen Wochenende schied der FC Wil Futsal aus dem Playoff-Halbfinal aus. Die Wiler übertrafen damit ihre eigenen Erwartungen und können auf eine gelungene Saison zurückschauen. Spielertrainer Luca Lanzendorfer zieht Fazit und erläutert, was sich auf die kommende Spielzeit ändern soll.

Luca Lanzendorfer (links) war mit 33 Treffern in der regulären Saison bester Torschütze der Swiss Futsal Premier League. Bild: PD

Im vergangenen Sommer informierte der FC Wil, dass er das Futsal-Team des FC Uzwil übernehmen wird. Wil wurde damit zum einzigen Schweizer Profiklub, der in der höchsten Futsal-Liga des Landes vertreten ist. Das Futsal-Team profitierte von der guten Infrastruktur des FC Wil und wollte mit dem Verein im Rücken den nächsten Schritt machen.

Einfach war das aber nicht, denn das Team um Spielertrainer Luca Lanzendorfer schied vergangene Saison erst im Playoff-Viertelfinal aus. Die Wiler Futsaler mussten also eine starke Spielzeit abliefern, um die Vorsaison zu übertreffen. «Unser Ziel war es, schnellstmöglich den Ligaerhalt zu schaffen. Es ist erst unser zweites Jahr in der höchsten Liga und da die meisten unserer Spieler auch noch Fussball spielen, trainieren wir fast nie in der Halle», meint Lanzendorfer. In der ganzen Saison habe das Team vielleicht fünfmal gemeinsam trainiert, so der 26-Jährige.

Bis in den Playoff-Halbfinal gekommen

Luca Lanzendorfer vom FC Wil Futsal. Bild: PD

Die Wiler starteten stark in die Saison. Sechs Spiele blieben sie unbesiegt und führten die Tabelle einige Spieltage sogar an. Lanzendorfer sagt dazu: «Die Hinrunde war wirklich sehr gut. Wir spielten uns in einen Flow und konnten während der ganzen Saison den dritten Platz halten. In der Rückrunde waren wir etwas schwächer, konnten uns aber trotzdem ohne Probleme für die Playoffs qualifizieren.»

Anders als vor einem Jahr war für Lanzendorfer und sein Team nicht schon im Viertelfinal Schluss. Den Viertelfinal gegen Salines konnten die Wiler gewinnen. Erst im Halbfinal gegen Favorit Futsal Maniacs mussten sie sich geschlagen geben.

Der Torschützenkönig der regulären Saison ist zufrieden mit der Saison des FC Wil Futsal: «Die ersten zwei Plätze sind für Minerva und die Maniacs reserviert. Von den restlichen Teams kann jeder jeden schlagen.» Deshalb sei auch kommende Saison das Minimalziel, nicht abzusteigen. «Wenn das Team so zusammenbleibt und wir uns punktuell noch verstärken können, dann haben wir eine Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern. Das Potenzial ist also da, um konstant oben mitzuspielen», sagt Lanzendorfer.

Um das zu schaffen, sei es das Ziel, in der kommenden Spielzeit mindestens einmal pro Woche zu trainieren. «Wir sind mit dem FC Wil nun auf Hallensuche. Gerade in solchen Angelegenheiten ist es von Vorteil, zu einem grossen Klub zu gehören», so der Spielertrainer. Er ergänzt: «Klar gibt es auch Dinge, die in der Zusammenarbeit noch besser laufen könnten, aber der Austausch mit den Verantwortlichen beim FC Wil ist sehr gut.»

«Ein Mehrwert für den FC Wil»

Benjamin Fust, Geschäftsführer des FC Wil. Bild: Michel Canonica

Auch im Vorstand des FC Wil zieht man nach der ersten Futsal-Saison eine positive Bilanz. «Es ist eine coole Sache, dass wir eine Futsal-Mannschaft haben. Sie ist ein Mehrwert für uns, da sie ein anderes Publikum anspricht und Futsal eine aufstrebende Sportart ist», meint FC-Wil-CEO Benjamin Fust. Mit den Futsalern sei eine langfristige Zusammenarbeit geplant. «Das Futsal-Team gehört jetzt zu uns, wie unsere U20-Mannschaft. Wir freuen uns bereits auf nächste Saison», so Fust.