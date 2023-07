FUSSBALL Wieder im Rampenlicht: Ex-FCSG-Spieler Giuseppe Gambino wird Trainer in Uzwil Der Nachfolger von Markus Wanner an der Seitenlinie des FC Uzwil heisst Giuseppe Gambino. Der 54-Jährige unterschrieb auf der Rüti für ein Jahr.

Der FC Gossau war die bis dato letzte Trainerstation von Giuseppe Gambino. Bild: Benjamin Manser

Der Erstligist FC Uzwil hat die wohl wichtigste Personalfrage hinsichtlich der nächsten Saison geklärt. Neuer Trainer und somit Nachfolger von Markus Wanner wird Giuseppe Gambino. Der 54-Jährige ist in der Ostschweizer bestens bekannt. Als Aktiver spielte er für St. Gallen, Zürich, Wil und Schaffhausen.

Die Trainerkarriere lancierte Gambino im Jahr 2003 beim FC Herisau. Mit den Appenzellern schaffte er den Aufstieg in die 1. Liga. Nach einem fünfjährigen Unterbruch heuerte Gambino 2012 beim FC Gossau in der 1. Liga an. Zweimal erreichte er die Aufstiegsspiele, ehe ihm 2018 ein missratener Saisonstart zum Verhängnis wurde. Nach weiteren fünf Jahren Pause steigt Gambino nun beim FC Uzwil ein. Er unterschrieb einen Einjahresvertrag. Präsident Ljubisa Stojanovic sagt: «Wir haben uns genügend Zeit für die Trainerselektion genommen. Das hat sich gelohnt. Mit Giuseppe Gambino haben wir einen Cheftrainer gefunden, der hohe Kompetenz, wertvolle Erfahrungen und ein grosses Fussballerherz mitbringt.»

Zum Trainerstaff gehören auch die beiden Assistenten Bekim Marku (bisher) und Ifraim Alija, der bis zum Ende der letzten Saison als Aktiver für den FC Uzwil verteidigt hat.