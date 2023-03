Fussball Wieder auf Platz vier: Der FC Wil Frauen gewinnt gegen Küssnacht und führt das Tabellenmittelfeld nach einem schwachen Rückrundenstart wieder an Die Hinrunde der Nationalliga B beendeten die Wilerinnen auf dem starken vierten Platz. Nach einem schwachen Rückrundenstart mit drei Niederlagen hintereinander bäumte sich der FC Wil Frauen in den letzten zwei Partien wieder auf. Mit dem 2:1-Sieg gegen Küssnacht steht Wil nun wieder auf Rang vier.

Alana O'Neill (rechts) erzielte in der ersten Halbzeit denn entscheidenden Treffer für die Wiler Fussballerinnen. Bild: Reto Martin

Der FC Wil Frauen konnte sich in den letzten zwei Spielen aus einer Negativspirale befreien. Fünf Meisterschaftspartien gingen verloren, bevor vor einer Woche gegen den Tabellendritten Sion der Knoten platzte. Nun konnten die Wilerinnen am Sonntagnachmittag auswärts gegen Küssnacht nachlegen.

Das Team von Trainer Florian Holenstein konnte seine Dominanz bereits früh unter Beweis stellen. In der 18. Minute traf Carla Martin zum Führungstreffer für den FC Wil Frauen. Und noch in der ersten Halbzeit konnte Wil nachlegen. Die Amerikanerin Alana O’Neill sorgte in der 31. Minute für die Zwei-Tore-Führung.

Danach verwalteten die Wiler Fussballerinnen die Führung geschickt und liessen defensiv nur wenig zu. Gut eine halbe Stunde vor dem Ende der Partie musste dann aber Wil-Torhüterin Marcia Bischofberger doch noch hinter sich greifen. Stephanie Erne konnte auf 1:2 verkürzen. Am Ausgang der Partie änderte das aber nichts. Die Wilerinnen gewinnen ihr zweites Spiel in Folge und stossen so wieder auf den vierten Rang in der zweithöchsten Schweizer Liga vor.

Wil vor einer Pflichtaufgabe

Mit 20 Punkten steht der FC Wil Frauen einen Zähler vor Schlieren und Oerlikon/Polizei und führt das Tabellenmittelfeld wieder an. Wil überwinterte bereits auf diesem Platz. Am Ende der Tabelle steht der FC Lugano. Vor ihm befindet sich mit nur drei Punkten Vorsprung Biel-Bienne. Der Abstiegskampf könnte also nochmals spannend werden.

Dass die Frauen des FC Wil nochmals dort hineinrutschen, ist nach den letzten zwei Spiele eher unwahrscheinlich. Vor allem der 3:1-Sieg gegen Sion zeigte, dass die Äbtestädterinnen auch mit den besten Teams der Liga mithalten können. Auf Wil wartet am kommenden Samstag um 19 Uhr eine Pflichtaufgabe. Mit Lugano gastiert das abgeschlagene Schlusslicht im Stadion Bergholz.