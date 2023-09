FUSSBALL «Weniger reden, mehr leisten»: Der FC Uzwil verliert erneut und rutscht ab Fünfte Niederlage im siebten Spiel für die Uzwiler in der 1. Liga. Auswärts gegen Linth müssen sie sich mit 0:2 geschlagen geben. Seit rund dreieinhalb Stunden gab es keinen Torerfolg mehr zu bejubeln.

Viel Krampf und kein Ertrag für Robin Wirth und den FC Uzwil beim Auswärtsspiel in Näfels gegen Linth. Bild: Simon Dudle

Uzwils Trainer Giuseppe Gambino sprach nach der Partie von einer «sehr, sehr bitteren Niederlage». Er hatte damit insofern recht, als dass der nächste Ausrutscher vermeidbar gewesen wäre. Denn der FC Linth, vor der Partie punktgleich mit den Uzwilern, war wie erwartet eine Mannschaft in Reichweite. Es war ein Gegner, gegen den zu punkten wäre, wenn man in dieser Saison einen etwas stressfreieren Frühling haben will als dieses Jahr, als man bis zur letzten Runde um den Ligaerhalt zitterte und sich schliesslich nur dank dem Konkurs des FC Chiasso am «grünen Tisch» in der Liga hielt.

Hinten anfällig, vorne ineffizient

Doch die Uzwler mussten die Heimreise aus Näfels ohne Punkte antreten. Und das hatte seine Gründe. Einer davon: Der Gegner wurde zum Toreschiessen eingeladen. So zum Beispiel nach knapp einer Stunde, als Enis Lela mehrfach eine Szene hätte klären können. Er wollte seinen Gegenspieler abdrängen, was nicht gelang. Roman Güntensperger bedankte sich und erzielte den Führungstreffer für die Glarner. Auch das zweite Gegentor in der fünften Minute der Nachspielzeit war hausgemacht. Uzwils Ramon Imper stolperte im Aufbauspiel über den Ball, was Deniz Mujic dazu nutzte, den Deckel draufzumachen.

Ein anderer Grund für diese Niederlage war die offensive Harmlosigkeit des FC Uzwil. Zwar kam er zu einigen Möglichkeiten. Doch vor dem Tor fehlte die Kaltschnäuzigkeit komplett. Bestes Beispiel war in der zweiten Halbzeit, als Linths Torhüter Miroslav Dabic einen Ball nach vorne abprallen liess und Fabio Moser das mehr oder weniger verwaiste Tor vor sich hatte. Er setzte die Kugel rechts neben das Gehäuse. Seit bald dreieinhalb Stunden ist der FC Uzwil nun schon ohne Torerfolg. Trainer Gambino sagte: «Wir müssen unsere Qualitäten endlich auf den Platz bringen. Weniger reden, mehr leisten.»

Nur Punkte, wenn Gambino nicht da ist

Apropos Gambino: Weiterhin gibt es keinen Punktgewinn unter seiner Führung. Zwar holten die Uzwiler in dieser Saison schon zwei Siege gegen Gossau und Balzers, jedoch ohne den in jenen Partien ferienabwesenden Gambino. Wenn der seit dieser Saison in Uzwil engagierte Übungsleiter an der Seitenlinie stand, gab es bisher lauter Niederlagen bei einem Torverhältnis von 1:12. «An mir dürfte es nicht liegen. Die beiden Siege waren gegen die beiden Teams, die hinter uns klassiert sind. Aber natürlich wäre es schön, wir könnten mal gemeinsam jubeln.» Die Niederlage im Glarnerland hatte zur Folge, dass die Uzwiler auf den drittletzten Platz abrutschten.

Gambino fordert, dass möglichst schnell eine Siegesserie gestartet wird, um unten raus zu kommen. Die erste Chance dazu gibt es am kommenden Samstag um 16 Uhr im Heimspiel gegen Kosova.