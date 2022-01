Fussball Vom FC Wil in den Viertelfinal des Afrika-Cups: Zwei ehemalige Weggefährten erinnern sich an Pa Modou Der FC Wil war für Pa Modou Jagne die erste Station in Europa. Der ehemalige Wiler Sportchef Axel Thoma und Ex-Präsident Roger Bigger holten den damals 18-Jährigen in die Äbtestadt. Nun steht der Verteidiger am Afrika-Cup mit seinem Heimatland Gambia im Viertelfinal – als Captain.

Ex-Wil-Profi Pa Modou Jagne vor dem Gruppenspiel zwischen Gambia und Mauretanien. Bild: Backpagepix / Sports Inc / PRESS ASSOCIATION I

«Pa Modou hatte die besten Voraussetzungen, um eine bemerkenswerte Fussballkarriere zu haben», erinnert sich Axel Thoma. Der Deutsche holte den Gambier im Jahr 2007 als 18-jähriges Talent zum FC Wil. Pa Modous Können war aber schon früher erkannt worden. Bereits 2005 an der U17-WM in Peru spielte er sich in die Notizbücher einiger Scouts. Unter ihnen war auch ein Beobachter aus London, welcher Axel Thoma von Pa Modou erzählte. Thoma war vom jungen Verteidiger angetan.

«Wir wollten Pa Modou unbedingt haben, aber ein internationaler Transfer eines Minderjährigen war damals unmöglich. Deshalb haben wir ihn erst einen Tag nach seinem 18. Geburtstag verpflichtet.»

Für einen so jungen Spieler ist ein Wechsel nach Europa immer schwierig. Denn es ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine kulturelle. Neben dem Fussballplatz musste Pa Modou auch mit dem Wetter, der Ernährung und seinem Heimweh klarkommen.

Axel Thoma, Ex-Sportchef des FC Wil. Bild: PD

«Als aktiver Spieler beim FC Schaffhausen war ich einmal in einem Trainingslager in Gambia und habe dort in einem Testspiel gegen die Nationalmannschaft gespielt. Ich konnte deshalb mit Pa Modou über seine Heimat und die Fussballkultur in Gambia sprechen. Das hat grosses Vertrauen zwischen uns geschaffen und ihm gezeigt, dass er hier nicht allein ist», erzählt Thoma. Auch Bigger erlebte mit Pa Modou so einiges und erzählt eine Anekdote aus einem Trainingslager:

«Damals war ich noch ein junger Präsident und habe selbst gerne Sport gemacht. Als Trainer Uli Forte meinte, ich solle doch auch mitmachen, habe ich mit Pa Modou zusammen ein paar Runden um den Platz gedreht.»

Eine solche Entwicklung nicht vorausgesehen

Obwohl Thoma und der FC Wil früh von den Fähigkeiten ihres Neuzugangs überzeugt waren, hat selbst der ehemalige Sportchef eine solche Laufbahn nicht vorausgesehen. «In einer Fussballkarriere spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass es schwierig ist, eine solche Entwicklung vorauszusehen. Ich wusste aber, was Pa Modou kann und ich war überzeugt, dass ihm der Schritt nach oben gelingen wird.»

Dass der 32-Jährige nun mit seinem Heimatland Gambia im Viertelfinal des Afrika-Cups steht, freut Thoma und Bigger besonders. «Klar bin ich stolz. Aber Pa Modou ist nicht der einzige Spieler, der vom FC Wil den Schritt nach oben geschafft hat. Ich denke an Fabian Schär oder Dario Lezcano. Ich verfolge alle meine ehemaligen Spieler, die den Weg zum Profi geschafft haben», sagt Thoma.

Auch Bigger fiebert mit dem Routinier mit: «Es freut mich, ihn in diesem hohen Fussballalter noch am Afrika-Cup spielen zu sehen.»

Zurück in den Profifussball?

Roger Bigger, ehemaliger Präsident des FC Wil. Bild: Reto Martin

Nach 28 Einsätzen und sechs Toren für den FC Wil wechselte der Gambier nach St.Gallen und von dort später weiter zum FC Sion. Nach einem kurzen Abstecher zum FC Zürich spielt der zweifache Schweizer Cupsieger mittlerweile beim FC Dietikon in der 2. Liga interregional. Bigger kann sich aber durchaus eine Rückkehr seines ehemaligen Schützlings in den Profibereich vorstellen:

«Er ist ein Vollblutprofi. Wenn ich einen Challenge-League-Klub präsidieren würde, würde ich ihn sofort holen.»

Thoma sagt dazu: «Wenn man einmal den Schritt in den Amateurbereich gemacht hat, ist es schwierig, wieder zurückzukommen. Aber wenn er bei Dietikon konstant trainieren und spielen kann, dann traue ich ihm eine Rückkehr in die oberen Ligen zu.»

Ob Pa Modou noch einmal den Sprung in den Profifussball schafft, wird sich zeigen. Zunächst steht bei ihm aber anderes auf der Prioritätenliste. Am Samstag um 17 Uhr trifft er mit Gambia im Viertelfinal des Afrika-Cups auf Gastgeber und Mitfavorit Kamerun. Dann dürfte er einmal mehr als Captain auflaufen und versuchen, mit seinem Team den Halbfinal zu erreichen – bei der ersten Teilnahme Gambias überhaupt.