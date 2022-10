FUSSBALL Überraschung im Cup: Der FC Wil Frauen deklassiert Yverdon aus der höchsten Liga - auch St. Gallen und Staad weiter Im Frauenfussball haben sich drei Ostschweizer Klubs für die Cup-Achtelfinals qualifiziert. Überraschend kommt der deutliche Sieg des NLB-Vertreters FC Wil, der Yverdon aus der höchsten Spielklasse gleich mit 6:0 besiegt. Der FC St.Gallen gibt sich in Ostermundingen keine Blösse und siegt mit 5:0.

Gleich sechs Treffer konnten die Wilerinnen gegen das oberklassige Yverdon bejubeln. Bild: Michel Canonica

Die Ostschweiz ist im Cup-Achtelfinal der Frauen im November gut vertreten. Denn am Samstag kamen im Sechzehntelfinal alle drei angetretenen Teams eine Runde weiter. Historisches schaffte der FC Wil Frauen, der im Sommer in die Nationalliga B aufgestiegen ist. Erstmals in der Klubgeschichte qualifizierte er sich im Cup für die Achtelfinals. Und wie. Gegen Yverdon aus der Women's Super League gab es im heimischen Bergholz einen glatten 6:0-Erfolg. Und der Sieg hätte auch höher ausfallen können, trafen die Wilerinnen doch noch zweimal die Torumrandung und waren die deutlich bessere Mannschaft. Yverdon hat in dieser Saison in der höchsten Spielklasse bisher weder einen Punkt geholt noch ein Tor erzielt.

Wie erwartet eine Runde weiter ist die Frauenmannschaft des FC St.Gallen, die in der Women's Super League aktuell den achten Rang belegt. Beim Berner 1.-Liga-Vertreter Ostermundingen setzten sich die «Espen» standesgemäss mit 5:0 durch. Es ist nun vorstellbar, dass im Achtelfinal der FC St.Gallen und der FC Staad, welche bis zum Ende der vergangenen Saison noch unter dem gleichen Namen in der höchsten Liga spielten, aufeinandertreffen. Denn die Staaderinnen, die nun in der 1. Liga engagiert sind, setzten sich in ihrem Sechzehntelfinal gegen den Aargauer 3.-Liga-Vertreter Niederlenz mit 2:0 durch. Der entscheidende zweite Treffer fiel tief in der Nachspielzeit.