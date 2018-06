Fussball-Profis auf dem Land: Bazenheid kitzelt den FC St. Gallen, Wil schiesst Tägerwilen ab

Sowohl der FC St. Gallen wie auch der FC Wil möchten die Saison-Vorbereitungsphase nutzen, um sich in der Ostschweiz zu präsentieren. In Bazenheid kam der Super-League-Vertreter aber nicht über ein 1:1 hinaus. Wil siegte in Tägerwilen standesgemäss 8:0.