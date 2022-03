FUSSBALL Nach fast neun Jahren ein erstes Länderspiel im «neuen» Stadion Bergholz Ende Monat spielt die Schweizer U20-Nationalmannschaft in Wil ein Testspiel gegen die gleichaltrige Mannschaft aus Rumänien. Vor dem Stadionumbau waren Partien dieser Art regelmässiger. Das hat auch mit dem Kunstrasen zu tun.

Die Schweizer U20-Nationalmannschaft läuft im März zweimal im Sportpark Bergholz auf. Bild: Sven Thomann, Freshfocus

Am 28. März um 15 Uhr ist es soweit. Das Fussballstadion Bergholz wird Schauplatz für ein freundschaftliches Länderspiel. Die Schweizer U20-Auswahl trifft unter der Leitung von Trainer Bruno Berner auf die U20-Mannschaft von Rumänien. Das ist insofern bemerkenswert, als dass es das erste Länderspiel im Wiler Südquartier ist, seit das Stadion umgebaut wurde. Früher waren Partien diverser Nachwuchs-Nationalmannschaften regelmässiger.

Seit 2013 steht das neue Stadion. Im vergangenen Sommer musste bereits ein neuer Kunstrasen verlegt werden, weil der erste seine Lebenszeit erreicht hatte. Die Spielunterlage ist denn auch ein Aspekt, warum es so lange gedauert hat, bis eine Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaft mal wieder in Wil aufläuft. FC-Wil-Medienchef David Hugi sagt:

«Häufig sind Kunstrasen nicht so beliebt. »

Kommt dazu: Für Pflicht-Länderspiele eignet sich das Bergholz nicht, weil die Tribüne mit 700 Sitzplätzen zu klein ist.

Auch der FC Wil spielt gegen die Schweiz

Die Schweizer U20-Auswahl wird im März zwei Partien im Bergholz austragen. Neben dem erwähnten Match gegen Rumänien wurde ein weiteres Freundschaftsspiel gegen die Challenge-League-Mannschaft des FC Wil vereinbart. Und zwar am Donnerstag, 24. März, 16 Uhr. Bei beiden Partien wird Gratiseintritt gewährt. Sollten Spieler des FC Wil für diesen Zusammenzug in die Schweizer U20-Auswahl aufgeboten werden, würden sie in diesem Testspiel gegen den eigenen Verein spielen.