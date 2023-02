Fussball Mehr Polizei, mehr Sitzplätze und ein VAR: Der FC Wil bereitet sich darauf vor, sein Stadion für die Super League aufzurüsten Der FC Wil ist derzeit an der Tabellenspitze der Challenge League. Läuft es weiterhin gut, könnte er in die höchste Liga aufsteigen. Dann müsste auch das Stadion in Wil Super-League-tauglich werden. Es bräuchte mehr Platz für die Medienschaffenden sowie das Sicherheitspersonal.

Damit das Stadion Bergholz Super-League-tauglich wäre, müssten noch einige Anpassungen gemacht werden. Bild: PD

Der FC Wil hat am Sonntag 3:0 gegen Bellinzona gewonnen. Noch immer hält sich der Klub an der Tabellenspitze. Zusammen mit Yverdon hat er vier Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten. Auch wenn die Saison noch andauert, stehen die Chancen für einen Aufstieg in die Super League aktuell gut. Zumal in dieser Saison wegen der Ligaaufstockung der Super League mindestens zwei Challenge-League-Mannschaften aufsteigen werden.

Wenn es wirklich zu einem Aufstieg kommt, bedeutet das auch, dass das Bergholz Stadion Super-League-tauglich werden muss. Hierzu sind die Vorbereitungen bereits im Gange. «Es sind etliche Kleinigkeiten, die angepasst werden müssen», sagt Benjamin Fust, CEO des FC Wil. Verschiedene Abklärungen würden derzeit laufen.

Räume für Medienschaffende

Benjamin Fust, Geschäftsführer FC Wil. Bild: Michel Canonica

Wäre der FC Wil in der höchsten Liga, würden zum Beispiel sämtliche Spiele live übertragen werden. Bei einem Fernsehmatch seien bis zu 20 Medienschaffende vor Ort. «Gewisse Räumlichkeiten müssten angepasst werden», sagt Fust. Dies eben für die Medienschaffenden oder auch die Polizei. Wie das im Detail aussehen würde, könne er noch nicht sagen. Demnächst würden aber Treffen mit TV-Partnern, der Polizei und Sicherheitsexperten stattfinden, sagt der CEO.

Weiter müsste auch ein Video Assistant Referee (VAR) installiert werden. Die Sektorentrennungen müssten für ein Super-League-Spiel ebenfalls organisiert sein. Grössere, bauliche Massnahmen würden aber nicht anstehen, sagt Fust.

Es bräuchte noch mehr Sitzplätze

Die Stadionkapazität im Bergholz würde ausreichen. Für ein Super-League-Spiel braucht es 5000 Plätze, davon 1000 Sitzplätze. Die Stadionkapazität wurde unter anderem auf die Initiative des FC Wil hin runtergeschraubt. Davor verlangte die Swiss Football League (SFL) für Spiele der höchsten Liga 8500 Plätze, davon 6500 Sitzplätze. Im Stadion Bergholz wäre das mit der heutigen Grösse nicht möglich gewesen. Da nun aber die höchste Spielklasse von zehn auf zwölf Teams aufgestockt wurde, passte man auch die Anforderungen an die Stadien an.

Was dem Bergholz noch fehlen würde, seien 300 Sitzplätze, sagt Fust. Um diese Anforderung zu erfüllen, habe man aber ab dem Aufstieg ein Jahr lang Zeit. Die Massnahmen betreffend Medien und Sicherheit müssten jedoch per sofort umgesetzt werden.

Spätestens am 4. Juni steht fest, ob der FC Wil tatsächlich aufsteigt. Die neue Saison beginnt dann am 22. Juli. Viel Zeit, um alle erforderlichen Massnahmen umzusetzen, würde also nicht bleiben. Deshalb ist Fust auch jetzt schon damit beschäftigt, gewisse Dinge zu organisieren. «Es wäre naiv, würden wir jetzt noch keine Abklärungen treffen.» Weiter sagt Fust: «Es ist unsere Aufgabe, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, damit wir Super-League-Fussball spielen können.» Man plane nun zweigleisig, damit man für den Fall der Fälle bereit sei. Fust sagt: «Ob wir es sportlich schaffen, ist eine andere Frage. Da halten wir den Ball schön flach.»