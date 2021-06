FUSSBALL Keine weitere Überraschung: Das Zuzwiler Cup-Abenteuer endet im Halbfinal Nach zwei Siegen gegen höherklassige Vereine muss sich der 3.-Liga-Klub FC Zuzwil in der Cup-Qualifikation am Dienstagabend im Halbfinal dem FC Winkeln aus der 2. Liga beugen. Frühe und späte Gegentore sorgen bei der 1:3-Heimniederlage für die Differenz.

Das gelang den Zuzwilern zu selten: Stürmer Silvan Moser (in Weiss) enteilt der Winkler-Abwehr. Bild: Tim Frei

Bereits fünf Runden hatte der FC Zuwzil (3. Liga) zuvor in der Cup-Qualifikation überstanden. Zuletzt waren mit dem SC Bronschhofen und dem FC Wängi zwei 2.-Ligisten ausgeschaltet worden. Dementsprechend grossen waren die Hoffnungen auf einen dritten Streich im Halbfinal der Cup-Qualifikation. Zumal Gegner Winkeln eine mässige Saison spielt und erst am vergangenen Wochenende den Ligaerhalt sicherstellte.

Doch der St. Galler Vorstadtklub stellte eine zu hohe Hürde für den FC Zuzwil dar. Die beiden ersten wegweisenden Tore für die Gäste fielen in einer frühen Phase jeder Halbzeit. Noch keine 200 Sekunden waren auf dem Zuzwiler Gemeindesportplatz gespielt, als Luca Rölli Winkeln mittels direkt verwandeltem Corner in Führung brachte. Rückwirkend verdiente sich die Oberklassige den Vorsprung, war doch der 2.-Ligist zunächst die bessere Mannschaft. In den Minuten vor der Pause kam zwar Zuzwil besser ins Spiel. Doch kurz nach Wiederbeginn folgte die zweite kalte Dusche, als Winkelns Captain Marc Grünenfelder mit dem zweiten Gäste-Tor die Weichen stellte.

Zwei Verletzte schon vor der Pause

Trotzdem durften die tapferen Zuzwiler nochmals von einer nächsten Überraschung träumen. Denn Tim Benz brachte 20 Minuten vor Schluss mit einem verwandelten Foulpenalty die Hoffnung auf den Cupfinal zurück, worauf die beste Phase der Zuzwiler folgte. Als dann aber Grünenfelder fünf Minuten vor Schluss den Zweitore-Vorsprung wieder herstellte, war der Mist geführt. Alles in allem ein verdienter Sieg für Winkeln. Bitter für Zuzwil: Schon vor der Pause schieden Captain Patrick Gähwiler und Verteidiger Daniele Di Gaetano verletzt aus.

Im Cupfinal trifft der FC Winkeln am Sonntag, 4. Juli um 16 Uhr zuhause auf FC Mels, der ebenfalls in der 2. Liga spielt. Mels setzte sich am Dienstagabend im anderen Cup-Halbfinal gegen den FC Bischofszell aus der 3. Liga auswärts mit 2:1. durch.

Hier gehts zum Telegramm.