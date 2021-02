Fussball Heimsieg im Sechspunktespiel gegen Xamax: Der FC Wil macht einen grossen Schritt Richtung Ligaerhalt Dritter Sieg im dritten Spiel nach der Winterpause: Der FC Wil bezwingt Xamax mit 1:0 – es ist der erste Erfolg seit 2016 gegen die Neuenburger. Damit haben die Wiler ihr Polster im Abstiegskampf ausgebaut und können langsam wieder nach oben blicken.



Tician Tushi (rechts) erzielte im dritten Spiel für den FC Wil seinen ersten Treffer. Bild: Gianluca Lombardi

Am Schluss war die Erleichterung auf Wiler Seite riesig. Xamax-Spieler Raphäel Nuzzolo hatte soeben in der letzten Minute der Nachspielzeit einen Freistoss von der Strafraumgrenze übers Tor gesetzt. Damit war der 1:0-Heimsieg gegen Absteiger Xamax Tatsache.

Dass es für den FC Wil weit mehr als ein gewöhnlicher Erfolg war, lag an der brisanten Ausgangslage zwischen den beiden Teams. Sowohl Wil als auch Xamax hatten die Möglichkeit, einen grossen Schritt aus dem Abstiegskampf in ruhigere Gewässer zu machen und den Vorsprung auf das Tabellenende zu vergrössern. Wil hätte zudem das Polster auf Xamax von vier auf sieben Punkte erhöhen können. Bei einer Niederlage hätte sich der Vorsprung dagegen bis auf einen Zähler verkleinert. Ein richtiges Sechspunktespiel also zum Ende der Vorrunde.

Tushi trifft nach idealem Zuspiel von Haile-Selassie

Dass der einzige und entscheidende Treffer Tician Tushi erzielte, war symptomatisch. Der vom FC Basel ausgeliehene Stürmer hatte bereits in seinen ersten zwei Spielen für die Wiler stark aufgespielt, nur der Torerfolg war bisher ausgeblieben. Der Treffer des 18-Jährigen war das Produkt von schnellem und präzisem Spiel. Maren Haile-Selassie, der an vier der letzten fünf Wiler Toren beteiligt war, hatte nach einem Konter für Tushi aufgelegt.

Dieses temporeiche Spiel – in der ersten Halbzeit war davon lange nichts zu sehen. Nach den zwei Siegen gegen Aarau und Kriens hätten die Wiler eigentlich voller Selbstvertrauen in die Partie gehen können. Doch dem war lange Zeit nicht so.

In der ersten Halbzeit zu passiv und mit wenig Tempo

Xamax zog in den Startminuten ein aggressives Pressing auf, was die Wiler verunsicherte. Die Folge: Das Heimteam liess sich stark in die eigene Abwehrzone zurückfallen. Ein weiteres Manko: Die Wiler agierten zu passiv – sei dies bei stehenden Bällen oder in Zweikämpfen.

Mit dem Sieg haben sich die Wiler nicht nur der Abstiegssorgen entledigt, sondern auch eine lange Durststrecke beendet. Der letzte Sieg gegen Xamax datiert vom 12. März 2016, also vor fast fünf Jahren. Damals hatte Wil mit 3:1 gewonnen.



Wil – Xamax 1:0 (0:0)

Bergholz – 5 Zuschauer – Sr. Hänni.

Tor: 51. Tushi 1:0.

Wil: Köhn; Dickenmann, Izmirlioglu, Muntwiler, Kronig; Kamber, Krasniqi; Koide (62. Fazliu), Tushi, Haile-Selassie (76. Brahimi); Silvio (92. Camara).

Xamax: Walthert; Ouattara (62. Morgado), Kaiser, Bangura, Kempter; Mveng (62. Morina); Parapar (76. Teixeira), Dominguez (76. Rodriguez), Corbaz, Koura (52. Nuzzolo); Mafouta.

Bemerkungen: Wil ohne Sarcevic, Talabidi, Ismaili, Sauter (alle verletzt), Jones, Krunic, Paunescu, Blasucci, Abubakar, Mettler, Abazi, Zumberi, Klein (alle nicht im Aufgebot). – Xamax ohne Pasche, Dugourd, N. Frick, Basha, Epitaux, Gomes, Djuric (alle verletzt), Roth, Hummel, Mbock (alle nicht im Aufgebot). – Verwarnung: 64. Parapar. – Erstes Spiel für Schiedsrichter Nikolaj Hänni nach seiner Darmkrebserkrankung.