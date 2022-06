FUSSBALL Flüchtling macht die Differenz: Der FC Wil verliert das erste Testspiel gegen Schweizer Meister FC Zürich knapp Trotz einer guten ersten Halbzeit gibt es für die Wiler gegen den FC Zürich nichts zu holen. In Zürich Uitikon resultiert eine 2:3-Niederlage. Entscheidend sind zwei Tore binnen fünf Minuten des ukrainischen Kriegsflüchtlings Bogdan Viunnyk.

Der Ukrainer Bogdan Viunnyk, hier im Zweikampf mit Wils Neuzugang Ismajl Beka, sorgte nach der Pause für die Wende. Bild: Walter Bieri, Keystone

Zur Pause führte der unterklassige FC Wil in Zürich Uitikon nicht unverdient mit 1:0. Josias Lukembila hatte bereits in der Startphase via Innenpfosten getroffen. Schon zuvor war der Waadtländer in Diensten der Wiler regelwidrig im Strafraum der Zürcher gestoppt worden. Doch Silvio hatte keinen Profit daraus geschlagen und sah seinen mittig aufs Tor getretenen Foulpenalty vom Ex-Wil-Goalie Zivko Kostadinovic pariert.

Nach der Pause drehte der ersatzgeschwächte Schweizer Meister auf. Binnen fünf Minuten wendete er die Partie – dank zweier Tore von Bohdan Viunnyk, der im April als ukrainischer Kriegsflüchtling unter Vertrag genommen worden war.

Entschieden war die Partie damit noch nicht. Denn der Wiler Neuzugang Tim Staubli traf nach einer Stunde zum 2:2-Ausgleich, als er von Lukembila eingesetzt worden war. Den Schlusspunkt markierte in der Schlussphase mit Antonio Marchesano einer der wenigen Zürcher Stammspieler, als er einen Foulpenalty sicher verwertete.

Auch ein Tor, ein Assist und ein herausgeholter Penalty von Josias Lukembila reichten den Wilern nicht für ein Erfolgserlebnis. Bild: Walter Bieri, Keystone

Nun eine Woche im Trainingslager

Die Wiler hatten vor allem in der ersten Halbzeit gefallen, als sie defensiv wenig zuliessen und offensiv Nadelstiche setzten. So waren sie den Zürchern ebenbürtig. Nach dem Seitenwechsel war der Auftritt nicht mehr so klar, auch bedingt durch zahlreiche Auswechslungen. Im Tor kam Neuzugang Nicholas Ammeter zu 45 Minuten Spielzeit, musste aber dreimal hinter sich greifen. Neben Staubli wurden auch die Neuzuzüge Nico Maier, Ismajl Beka sowie drei Akteure aus dem eigenen Nachwuchs eingesetzt.

Die kommenden Tage verbringen die Wiler im Trainingslager in Bludenz in Vorarlberg. Auf der Rückreise treffen sie am kommenden Samstag um 14 Uhr im nächsten Testspiel auf Austria Lustenau, Aufsteiger in die österreichische Bundesliga.

Die Wiler hielten gut dagegen, ohne aber zu reüssieren. Bild: Walter Bieri, Keystone

Zürich - Wil 3:2 (0:1)

Sürenloh, Uitikon: 864 Zuschauer. – Sr. Staubli.

Tore: 10. Lukembila 0:1. 51. Viunnyk 1:1. 56. Viunnyk 2:1. 60. Staubli 2:2. 83. Marchesano (Foulpenalty) 3:2.

Zürich: Kostadinovic (46. De Nitti); Kamberi, Fabão (46. Wallner), Sauter; Rohner (80. Haile-Selassie), Hornschuh, Hanke (65. Gogia), M. Reichmuth (46. Seiler), Guerrero; Marchesano, Viunnyk.

Wil: Keller (46. Ammeter); Dickenmann (75. Baralija), Zali, Beka, Brahimi (46. Heule); Ndau (46. Staubli), Muntwiler (75. Elcarpar), N. Reichmuth (46. Zumberi); Maier (46. Bahloul), Silvio (75. Egger). Lukembila (46. Saho).

Bemerkungen: Zürich ohne Brecher (krank), Aliu, Boranijasevic, Buschman-Dormond, Dzemaili, Koide, Omeragic (alle verletzt), Aliti, Gnonto, Krasniqi, Kryeziu, Mets und Tosin (alle Ferien). Wil ohne Bega und Malinowski (beide verletzt), dafür mit Rafet Baralija, Taylan Elcarpar und Jonathan Egger aus dem eigenen Nachwuchs. – 9. Kostadinovic wehrt Foulpenalty von Silvio ab. – 68. Freistoss von Zumberi an die Latte.