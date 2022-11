Am Mittwoch gastiert der Super-League-Klub FC Sion zum Cup-Achtelfinal im Bergholz. Bis am Sonntag waren 1800 Tickets abgesetzt, wobei die 700 Sitzplätze umfassende Haupttribüne bereits ausverkauft ist. Laut FC-Wil-Medienchef David Hugi werden 2500 bis 3000 Fans erwartet. Werden zwei Wiler Teamstützen gegen Sion auflaufen können? Captain Philipp Muntwiler musste am Freitag beim 3:1-Auswärtssieg in Thun eine Viertelstunde vor Schluss angeschlagen raus. Kastrijot Ndau gehörte im Berner Oberland wegen überdehnter Bänder nicht dem Aufgebot an. Laut Hugi sieht es bei beiden «tendenziell gut» aus für Mittwoch. Die Entscheidung steht aber noch aus. (sdu)