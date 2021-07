Fussball EM In Bukarest fing er Yann Sommers Handschuh, den EM-Viertelfinal schaut der Wattwiler Fussballfan nun aber am Fernseher Den Achtelfinal in der Bukarester «Arena Nationala» werden die beiden Toggenburger Fussballfans, Marc und Janic, nie vergessen. Auch wegen des Goaliehandschuhs von Yann Sommer, der nun, dank Glück und Geschick, in Wattwil seinen Platz gefunden hat. Gerne wären sie zum Viertelfinal nach St. Petersburg gefolgen. Doch daraus wird nun nichts.

Eine Trophäre, die das Herz jedes Fans der Schweizer Fussballnationalmannschaft höher schlagen lässt: Der rechte Handschuh von Torhüter Yann Sommer, den der «toggenburgeremtraveller» Marc W. zu erhaschen vermochte. Bild: PD

«Ich bin immer noch total kaputt», sagt Marc W.. «Und meine Bauchmuskeln tun weh – vom lauten Singen.» Der Wattwiler sass gemeinsam mit Janic H. aus Gähwil auf der Fantribüne der Arena Nationala in Bukarest, als die Schweizer Nationalelf den amtierenden Fussballweltmeister mit einem 8:7-Sieg aus dem Turnier kickte.

Das Spiel war fraglos gigantisch, jener Moment nach dem Abpfiff, in dem Goalie Yann Sommer seine Handschuhe ins Publikum warf, für den Toggenburger aber geradezu epochal: Marc gelang es, den rechten Handschuh der Nummer 1 zu krallen. «Ich stand just am richtigen Ort», sagt er. Doch das taten andere auch. Entsprechend präzisiert er:

«Klar, man muss voll parat sein, blitzschnell reagieren, sich so ins Zeug legen, als ginge es um Leben und Tod.»

Der Handschuh ist eine Trophäe, deren Wert nur ein Herzblut-Fan bemessen kann. Obwohl der Seine den abgewehrten und matchentscheidenden Elfmeterball nicht berührt habe, wie Marc nach detaillierter Analyse der Situation weiss: «Sommer war mit der linken Hand dran.» Wo und wie er nun sein exklusives EM21-Souvenier aufbewahren will, weiss er noch nicht – sicher aber sicher.

Ein EM-Fussball aus Frankreich

Für Marc ist es die erste Nati-Trouvaille, die er an einem Turnier ergattern konnte. Janic schaffte dies an der EM 2016, als ein Ball ins Publikum abgelenkt wurde. «Ich konnte ihn packen und aus dem Stadion schmuggeln», sagt er. 2016 – damals wurden auch die«toggenburgeremtraveller» «gegründet», eine lose Vereinigung fussballbegeisterter Leute, die in unterschiedlicher Zusammensetzung an Turnieren der Schweizer Fussballnationalmannschaft zusammenfinden. Wobei die Weltmeisterschaft 2018 in Russland der absolute Höhepunkt gewesen sei, wie Janic sagt. «Wir waren zu zwölft in St. Petersburg, das war eine wirklich grossartige Sache.»

Die Stimmung im Schweizer Fanblock der «Arena Nationala» nach dem Schlusspfiff der Partie gegen Frankreich wird den «toggenburgeremtraveller» Marc und Janic unvergesslich bleiben. Bilder: PD

In Bukarest waren der Gähwiler und der Wattwiler die einzigen «toggenburgeremtraveller». Janic sagt:

«Die Planung war dieses Mal halt wegen der Verschiebung und der wechselnden Coronamassnahmen sehr viel schwieriger.»

Keine Frage, Marc und Janic wären nur zu gern noch einmal nach St. Petersburg geflogen, hätten das Schweizer Nationalteam heute Abend im Viertelfinal gegen den dreifachen Europameister Spanien unterstützt. Aber die Kurzfristigkeit hat den Traum zum Platzen gebracht.

Teure Flugtickets und wenige Flüge

«Ich habe schon nach Flugverbindungen geschaut», sagt Janic. Doch die Ticketpreise für die wenigen Flüge seien extrem hoch gewesen. «Für zwei Tage um die 1000 Franken auszugeben, das wäre schlicht unverhältnismässig.»

Marc sieht das ähnlich. Beide bedauern, dass die Swiss als Sponsorin des Schweizerischen Fussballverbands und damit der Nationalmannschaft nicht flexibler auf die Viertelfinalqualifikation reagiert und zusätzliche Flüge zu zahlbaren Preisen angeboten habe. Denn nur die Anreise sei das Problem, sagt Janic. «Die Fan-ID als Alternative zum Visum wäre schnell ausgestellt gewesen und im Stadion hätten noch Sitzplätze gebucht werden können.»

Viel Hoffnung und ein konkreter Tipp

So bescheiden sich die beiden Fans genauso wie die anderen «Mitglieder» der «toggenburgeremtraveller» mit dem, was das Schweizer Fernsehen an Bildern und Emotionen in die heimischen Stuben und auf die Leinwände der Public-Viewing-Plätze überträgt. Und zehren weiter von dem, was war. Denn Janic ist überzeugt:

«Einen derart spektakulären Match wie am Montag in Bukarest wird es ohnehin nie wieder geben.»

Heute werden die Weichen neu gestellt. Geht die Reise für das Schweizer Team weiter oder ist Russland wie schon 2018 die Endstation? Janic ist sich sicher, dass eine Qualifikation der Schweizer Nati für die Halbfinals möglich ist. Und Marc? Er zögert, will eigentlich keine Prognose wagen. «Einfach wird es sicher nicht», sagt er schliesslich, legt sich dann aber doch auf einen Tipp fest: «Denken wir positiv, hoffen und sagen 2:1 für die Schweiz.»