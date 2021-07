Fussball-EM Hexenkessel «Schwanenkreisel»: Wiler Italienfans feiern den EM-Titel – ein Verletzter Italien ist Fussball-Europameister, das will gefeiert sein. Rund 3000 italienische Mitbürger treffen kurz nach Spielende am Schwanenkreisel ein. Mit dabei sind ein riesiger Pokal, eine rote, englische Telefonzelle, und viel Feuerwerk.

Jubelnde Tifosi feiern am Schwanenkreisel, in der Nacht auf Montag, den EM-Titel ihrer Mannschaft. Bild: Christoph Heer

Kurz vor Mitternacht ist am Schwanenkreisel keine Menschenseele anzutreffen. Zehn Minuten später treffen die ersten Autos ein, fahren um den Kreisel und hupen was die Hupe hergibt. Spätestens jetzt ist auch dem letzten Anwohner klar, Italien ist Europameister.

Böller detoniert in Menschenmenge

Wenige Minuten später riegelt die Polizei in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr das Areal ab, die letzten sich im Kreisel befindenden Fahrzeuge werden hinaus gewunken. Schnell werden erste Feuerwerkskörper gezündet, verbotenes Pyrotechnikmaterial inklusive. Noch sind wenige Tifosi auf dem Kreisel, da passiert’s. Ein Böller findet den Weg als Querschläger mitten in eine Menschentraube und detoniert. Ein Verletzter wird weggetragen und muss behandelt.

Telefonzelle in Brand gesetzt

Es sollte bei diesem einzigen Negativpunkt während den Feierlichkeiten bis tief in die Nacht hinein bleiben; vorerst. Denn wieder nur wenig später, erhebt sich in der Menschenmenge eine Schreckschusspistole und feuert mehrere Salven in die Luft; unnötig. Ebenso unnötig, wie das Verbrennen einer roten, zu England gehörenden, Telefonkabine. Die Tifosi mögen das im Moment des Jubels gutheissen, doch auch hier, mehrere Böller, die inmitten der Jubelnden explodieren.

Polizei spricht von rund 3000 Feiernden

Von der polizeilichen Einsatzleitung ist zu erfahren, dass sich rund 3000 Menschen versammelt haben. Ruhig und besonnen werden sie öfters in Gespräche mit den jubelnden Italienern verwickelt, nebenbei sorgen sie dafür, dass verloren gegangene Schlüsselbunde wieder an die rechtmässigen Besitzer gehen. Und auch die Feuerwehr passt auf, dass nichts Schlimmeres passiert.

Der Pokal kommt – Wil ist auch ein bisschen Europameister. Bild: Christoph Heer

Ansonsten ist es eine gesangsstarke, fahnenreiche und leuchtende Titelfeier. Bereits in 16 Monaten wird es weitergehen, mit den Siegesfeiern am Schwanenkreisel; dann findet in Qatar die Fussball-Weltmeisterschaft statt.