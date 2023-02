Fussball «Die Karten sind neu gemischt»: Weil die Konkurrenz aufgestockt hat, erwartet den FC Wil Frauen eine spannende Rückrunde Die Frauen des FC Wil zeigten in ihrer ersten Nationalliga-B-Hinrunde eine starke Leistung und beendeten die erste Saisonhälfte auf dem vierten Platz. Nun startet am Wochenende die Rückrunde. Trainer Florian Holenstein erwartet enge Spiele und einen ausgeglichenen Abstiegskampf.

Fabienne Lämmler (rechts) ist mit vier Hinrunden-Toren beste Wiler Torschützin. Bild: Reto Martin

Nach gut zweieinhalb Monaten Winterpause starten die Frauen des FC Wil am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Solothurn in die NLB-Rückrunde. Die Wilerinnen, welche im vergangenen Sommer in die Nationalliga B aufgestiegen sind, überwinterten auf dem starken vierten Rang. Auch wenn man eine gute Hinrunde gezeigt hat, waren Trainer Florian Holenstein und sein Team froh in die Winterpause zu gehen.

«Das letzte halbe Jahr hat viel Kraft gekostet. Aufgrund des Spiels um den 1.-Liga-Meistertitel hatten wir nur eine kurze Sommerpause und konnten uns kaum erholen», sagt Holenstein. Das hat man auch in den letzten beiden Hinrundenspielen gesehen. In diesen kassierten die Wilerinnen 13 ihrer 19 Gegentore. «Klar waren wir danach etwas frustriert. Aber in einem gemeinsamen Skiweekend konnten wir die Hinrunde gut verarbeiten und mit einem freien Kopf in die Winterpause gehen», so der Wiler Übungsleiter.

Gegnerinnen haben sich massiv verstärkt

Diese ging bis zum 10. Februar. Beim Vorbereitungsstart waren dann auch zwei neue Spielerinnen dabei. Leona Zwyssig wechselte von St.Gallen nach Wil. Dort gehörte sie zwar zum erweiterten Kader des Super-League-Teams, wurde aber mehrheitlich bei den Juniorinnen eingesetzt. Zudem spielt neu Ajna Isejni bei den Wiler Frauen. Sie kommt aus der U19 des Grasshopper Club Zürich. Beide Spielerinnen wollten nach Wil wechseln.

Holenstein und sein Trainerteam haben sich mit Transfers also eher zurückgehalten. Anders der Rest der Liga. Holenstein sagt:

«Die unteren Vereine haben sich massiv verstärkt. Solothurn hat sechs Spielerinnen aus der Super League geholt und auch Lugano hat aufgestockt.»

Die Teams aus dem Tabellenkeller wollen also mit allen Mitteln einen Abstieg verhindern. Der Wil-Trainer fährt fort: «Die Karten sind in der Rückrunde neu gemischt. Die Resultate aus dem letzten Halbjahr sind nicht mehr so aussagekräftig.» Das bedeutet, dass auf Holensteins Team eine schwierige zweite Saisonhälfte zukommt. Man habe sich in der Vorbereitung vor allem auf die defensive Stabilität fokussiert, meint er. «Gerade gegen spielstarke Mannschaften haben wir nicht immer souverän verteidigt. Das wollen wir in der Rückrunde ändern.»

Spannende Rückrunde erwartet

Das Ziel sei weiterhin der Ligaerhalt, so Holenstein: «Wir gehen in jedes Spiel mit dem Willen zu punkten. Mit diesen vielen Veränderungen wird es sicher eine spannende Rückrunde. Wenn wir aber hart arbeiten, bin ich überzeugt, dass wir gute Leistungen zeigen werden.»