Was für ein Erfolg für das Frauenteam des FC Uzwil: Die 2.-Liga-Equipe bezwingt Ligakonkurrent Bütschwil mit 1:0 dank eines Tors in der 30. Minute und zieht damit in den Ostschweizer Cupfinal ein. Im Endspiel treffen die Uzwilerinnen am 4. Juli auf Romanshorn (2.), das Münsterlingen (3.) 4:0 besiegte. Für die erste Bütschwiler Mannschaft (4.) ist das Cup-Abenteuer ebenso vorbei. Der Viertelfinal gegen den FC Bischofszell (3.) ging mit 0:1 verloren. (bl/tm)