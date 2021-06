FUSSBALL Zuzwil stösst in Ostschweizer Cup-Halbfinal vor – 3:0-Erfolg gegen Wängi Der FC Zuzwil (3. Liga) schreibt mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen das 2.-Liga-Team des FC Wängi Klubgeschichte: Zum ersten Mal seit über 14 Jahren qualifizieren sich die Zuzwiler für den Cup-Halbfinal. Doch ihr Lauf soll noch nicht zu Ende sein.

Die Zuzwiler bejubeln den frühen Führungstreffer durch Martin Kuhn. Bilder: Tim Frei (Zuzwil, 12. Juni 2021)

Zuzwil entwickelt sich immer mehr zum Cupschreck: Mit einem Last-Minute-Sieg (2:1) gegen den SC Bronschhofen aus der 2. Liga qualifizierte sich die Mannschaft von Trainer Petrit Duhanaj überhaupt erst für den Viertelfinal. In diesem schaltete das 3.-Liga-Team mit Wängi (2. Liga) erneut einen Oberklassigen aus. Der 3:0-Heimsieg war auch in der Höhe absolut verdient.

Vom Anpfiff weg nahm der Gastgeber das Heft in die Hand und setzte den Gegner mit gefährlichen Angriffen unter Druck. Wängi dagegen zeigte über weite Strecken der Partie eine enttäuschende Leistung: Es fehlte an Bewegung im Spiel der Thurgauer und der Zuordnung bei stehenden Bällen. Und so war es ein Corner, der zu Zuzwils 1:0-Führung in der 14. Minute führte: Martin Kuhn verwandelte die Hereingabe eiskalt mit einem Kopfball.

Pascal Fritsche scheiterte nach gut 30 Minuten vom Elfmeterpunkt.

Beinahe wäre es noch besser aus Sicht des Heimteams gekommen, nachdem Zuzwil zurecht einen Foulelfmeter zugesprochen erhielt. Doch Pascal Fritsche scheiterte mit einem schwach getretenen Versuch am gegnerischen Torhüter, der die richtige Ecke geahnt hatte.

Krucker entscheidet Partie mit Doppelschlag in der Schlussphase

Es schien, als hätte die Ansprache von Wängi-Trainer Marius Derungs ihre Wirkung nicht verfehlt. Schliesslich waren es die Gäste, die in der Startphase der zweiten Halbzeit wie verwandelt auftraten und plötzlich die aktivere und aggressivere Mannschaft waren. Allein, dieses Hoch war nur von kurzer Dauer.

Bis zur Vorentscheidung musste sich Zuzwil dennoch lange gedulden: In der 72. Minute schloss der eingewechselte Remo Krucker einen schnell vorgetragenen Konter mit einem Schuss zum viel umjubelten 2:0 ab, in der Nachspielzeit doppelte er gar noch zum 3:0 nach.

Besonders bitter aus Sicht des FC Wängi: Björn Queetz hatte nach dem 0:2 innert Kürze zweimal nur die Latte getroffen. Genauso Pech war es, dass die Thurgauer bereits nach acht Minuten ohne ihren Captain Pascal Holenstein auskommen mussten. Er hatte sich in einem Zweikampf eine Verletzung zugezogen.

Zuzwil-Präsident Fabio Vitto: «Nun wollen wir in den Final!»

Mit diesem Erfolg hat sich Zuzwil erstmals seit dem 17. April 2007 für den Ostschweizer Cup-Halbfinal qualifiziert. Damals hatte sich das Team zu Hause mit 1:0 gegen Steinach durchgesetzt, ehe in der Runde der letzten vier Teams eine 2:4-Heimniederlage gegen Flawil resultierte. Kleine Bemerkung am Rande: Michael Bossert war bereits damals Teil der Mannschaft.

Das Ziel des Teams sei klar, wie der stolze Präsident Fabio Vitto nach der Partie sagte: «Nun wollen wir in den Final!» Die Ausgangslage ist in der Tat verheissungsvoll, hat sich doch mit Bischofszell ein zweites 3.-Liga-Teams für den Halbfinal qualifiziert. Weitere möglich Gegner sind Winkeln und Mels aus der 2. Liga.

Zuzwil – Wängi 3:0 (1:0)

Gemeindesportplatz – 243 Zuschauer – SR. Zeciri.

Tore: 14. M.Kuhn 1:0. 72./94. Krucker 2:0/3:0.

Zuzwil: Brühwiler; Di Gaetano (76. Hitz), T.Benz, Bossert, Steiner; D.Kuhn (55. Näf); Oswald, Moser (68. Krucker), Fritsche (81. Vanadia), M. Kuhn (68. Lekaj); Gähwiler.

Wängi: Meiler; D. Hollenstein, Rast, Widmer, P. Holenstein (8. Böhi); Lanker, Burgermeister, Keiser, Bommer (59.Herren), Tedesco (59. Queetz); Schneider.

Bemerkungen: 32. Fritsche (Zuzwil) verschiesst Elfmeter. – Verwarnungen: 44. Moser. 48. Keiser. 74. Di Gaetano. 85. Bommer. – Zuzwil ohne Castiglioni, Rivela, Zehnder (alle verletzt), Derungs (Ferien), Fässler (Aufgebot anderes Team), Jud (privat).