Fusionsbericht Warum die Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen vielleicht bald tatsächlich an die Urne kommt – ein Zwischenfazit nach einem Jahr Prüfung Die Umsetzung einer möglichen Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen wird seit September 2022 in sechs Projektgruppen geprüft. Der nun vorliegende Fusionsbericht zeigt die Chancen und Risiken des Zusammenschlusses auf – enthält aber noch keine definitive Empfehlung der Schulbehörden.

Frühestens ab August 2025 wäre das Primarschulhaus Rickenbach einer von drei Schulstandorten der Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen. Bild: Larissa Flammer

Im März 2022 wurde das Budget für die Prüfung einer allfälligen Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen genehmigt. Im September des gleichen Jahres starteten die sechs Projektgruppen mit der Einschätzung der Vor- und Nachteile eines Zusammenschlusses. Der dabei herausgearbeitete Fusionsbericht wurde nun von den Schulbehörden zur Verfügung gestellt. Er enthält Ausführungen bezüglich rechtlicher, finanzieller, organisatorischer, personeller und infrastruktureller Aspekte.

Herauszulesen sind vermehrt positive Aspekte. Dennoch schreibt Leo Haas, Präsident der Primarschulgemeinde Rickenbach, auf Anfrage dieser Zeitung: «Die Frage, welche Empfehlung die einzelnen Schulbehörden abgeben werden, kann erst gegen Ende November 2023 beantwortet werden.»

Keine Bauarbeiten, dafür eine Gesamtschulleitung

Klar ist laut der Projektgruppe «Liegenschaften und Infrastruktur», dass bei einer allfälligen Volksschulgemeinde alle drei Schulstandorte beibehalten würden. In den nächsten fünf Jahren stehen bei einzelnen Schulliegenschaften einige Sanierungen oder Erneuerungen an. Zusätzlich seien aber keine Neu- oder Umbauten nötig. Viel eher sei laut aktuellen Schülerprognosen damit zu rechnen, dass in Wilen langfristig betriebliche Kapazitäten frei werden würden.

Aus diesem Grund wäre auch die gemischte Beschulung der Kinder aus beiden Gemeinden an den zwei Standorten der Primarschulen denkbar. So könnten die bestehenden Räumlichkeiten optimal ausgelastet und zudem Schulwege verkürzt werden.

Bezüglich der rechtlichen Aspekte wurden keine möglicherweise auftretenden Risiken festgestellt. Vielmehr arbeitete jene Projektgruppe verschiedene Vorschläge aus, welche bei einer möglichen Volksschulgemeinde vorteilhaft wären. Die Projektmitarbeitenden empfehlen demnach die Einführung einer Gesamtschulleitung. Ausserdem schreiben sie, dass die Schulkommission Sirnach nach der Fusionierung nicht mehr wie bis anhin in der neuen Schulbehörde vertreten wäre.

Eine gemeinsame Schulleitung empfiehlt auch die Projektgruppe «Schulorganisation und Personal». Jene Gruppe sieht laut Bericht die Chancen einer Fusion in der weitergehenden Professionalisierung, insbesondere die der Führungsstrukturen, und der erhöhten Planungssicherheit.

Verlust der Autonomie und Schulhauskultur

Aus finanzieller Sicht sei der Zusammenschluss der Schulgemeinden ein neutraler Schritt, schreibt die zuständige Projektgruppe. Einerseits seien kaum fusionsbedingte Einsparungen zu erwarten. Andererseits hätte eine Fusion einen geringen Einfluss auf die Höhe der jährlichen betrieblichen Beitragsleistungen des Kantons. Diese würden nach einem Zusammenschluss jährlich 145’000 Franken betragen.

Dennoch: Die tatsächliche Durchführung der Fusionierung würde auch einige negative Aspekte mit sich bringen. Zum einen sei der Autonomieverlust der Schulstandorte und der Verlust der spezifischen Schulhauskultur unvermeidbar. Ausserdem sei eine Aufweichung der Zuteilungszonen der Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich. Weiter könne laut den Projektgruppen auch ein erhöhter Koordinationsaufwand entstehen und Stellenprozente einzelner Personen müssten allenfalls neu angepasst werden.

Zur definitiven Empfehlung durch die Schulbehörden soll es Ende November kommen. Davor findet am 20. September ein Infoanlass für die Öffentlichkeit statt. Diese habe danach bis Mitte Oktober die Möglichkeit, digital mitzuwirken, wie die Schulbehörden auf der Projektwebseite schreiben.