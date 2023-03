Fusion Vor zehn Jahren wurde Wil zur drittgrössten Stadt im Kanton – ehemalige Politiker und die Präsidentin des Musikvereins ziehen Bilanz Die Volkshochschule Wil hat anlässlich des 10-Jahr-Jubiläums der Fusion zwischen Wil und Bronschhofen bekannte Gäste eingeladen. Der ehemalige Stadtrat Daniel Meili, der ehemalige Stadtpräsident Bruno Gähwiler und die Präsidentin der Stadtharmonie Wil, Katja Bürkler, erzählten von ihren Erfahrungen.

Bronschhofen (im Vordergrund) war geografisch schon vor der Fusion mit Wil zusammengewachsen. Bild: PD

Auf den 1. Januar 2013 haben sich Wil und Bronschhofen vereinigt. Nach zehn Jahren sei es an der Zeit, den Erfolg dieses Zusammenschlusses zu beurteilen, hat man sich bei der Volkshochschule Wil gesagt. Daniel Meile, ehemaliger Stadtrat, und Katja Bürkler, Präsidentin der Stadtharmonie Wil, sprachen am Dienstagabend im Hof zu Wil unter der Moderation von Schulleiter Daniel Schönenberger über ihre Erfahrungen. Daniel Meile im Rückblick: «In den vergangenen zehn Jahren hat sich alles so entwickelt, wie wir es erwartet haben.»

Zur Vorgeschichte: In einer Grundsatzabstimmung vom September 2009 haben die Stimmberechtigten in der Stadt Wil und in Bronschhofen grossmehrheitlich einer Gemeindevereinigung zugestimmt. Nachdem im Juli 2011 auch der Vereinigungsbeschluss in beiden Gemeinden gutgeheissen worden war, trat er auf den 1. Januar 2013 in Kraft. Wil ist damit seit zehn Jahren nach St.Gallen und Rapperswil-Jona mit rund 24’000 Einwohnern die drittgrösste Stadt im Kanton St.Gallen.

Geografische Lage von Bronschhofen und Rossrüti

Bruno Gähwiler war 2001 bis 2012 Stadtpräsident von Wil. In seiner Amtszeit hat er die Vereinigung zusammen mit Max Rohr, dem Gemeindepräsidenten von Bronschhofen, vorangetrieben und mit der Unterstützung von Behördenmitgliedern und der Zustimmung der Bürgerschaft auch bewerkstelligt.

Bruno Gähwiler, ehemaliger Wiler Stadtpräsident. Bild: Josef Bischof

Für Gähwiler war das Zusammengehen der beiden Gemeinden schon von der geografischen Lage her eine logische Notwendigkeit. Einwohner von Rossrüti und Bronschhofen mussten immer Wil durchqueren, um zum jeweils anderen Dorf zu gelangen. Das betraf Schüler täglich. Aber auch der Besuch der Ämter oder der Einsatz der Feuerwehr waren umständlich. Günstig für eine Vereinigung war auch die Tatsache, dass beide Gemeindepräsidenten auf Ende 2012 zurücktraten. Damit musste keiner aus dem Amt gedrängt werden. Der Kanton St.Gallen hat die Fusion mit annähernd 15 Millionen Franken unterstützt.

Interessantes Detail: Nach der Kantonsgründung 1803 hatten die Stadt Wil und das Dorf Bronschhofen schon einmal für kurze Zeit eine Gemeinde gebildet.

«Wir hätten nichts Besseres machen können»

Katja Bürkler schilderte den parallel zur Gemeindevereinigung erfolgten Zusammenschluss der beiden Musikgesellschaften von Wil und Bronschhofen. Sie steht seit fünf Jahren der Stadtharmonie Wil als Präsidentin vor. Von ihrem Stammverein in Winterthur ist die Oberstufenlehrerin eher zufällig nach Wil gekommen. Aushilfsweise habe sie zuerst in der Stadtmusik Wil und dann auch in Bronschhofen mitgewirkt.

Katja Bürkler, Präsidentin der Stadtharmonie Wil. Bild: Josef Bischof

Gleichzeitig mit der Gemeindevereinigung sei auch der Zusammenschluss der beiden Musikvereine diskutiert worden. Der Mitgliederschwund habe ein Zusammengehen ratsam erscheinen lassen. In Wil hätten noch 30, in Bronschhofen 25 Musikanten mitgespielt. Wie beim Gemeindezusammenschluss sei man auch bei den Musikvereinen behutsam vorgegangen. Zuerst habe man eine Spielgemeinschaft mit einem Doppelvorstand gebildet. Das Kantonalmusikfest habe man mit zwei Vereinsfahnen, in den Uniformhosen des Wiler Vereins, mit dem Kittel von Bronschhofen und einer neuen Krawatte besucht.

Die annähernd einstimmig beschlossene Vereinigung habe aber keine Addition der Mitgliederzahlen ergeben. Statt der erwarteten 50 sei der Bestand vorübergehend auf 30 Musizierende gesunken. Gestiegen sei aber die Qualität des Spiels. Mittlerweile habe man eine neue Uniform, eine neue Fahne und die 40 Mitglieder wiesen ein Durchschnittsalter von knapp 32 Jahren auf. Über die Fusion sagt Katja Bürkler: «Wir hätten nichts Besseres machen können.»

Zusammengehen von Stadt und Land

Daniel Meile, ehemaliger Wiler Stadtrat. Bild: Josef Bischof

Daniel Meile war ehemaliges Behördenmitglied in Bronschhofen und Stadtrat von Wil während zweier Amtsperioden. Er wies darauf hin, dass bei der Vereinigung der Gemeinden ähnliche Grundsätze zu beachten gewesen seien wie beim Zusammenschluss von Vereinen. Man habe den Prozess minutiös vorbereitet und die Bevölkerung wo immer möglich einbezogen. Es habe viel Überzeugungsarbeit geleistet werden müssen.

In Verwaltungsabteilungen habe schon eine weitgehende Zusammenarbeit bestanden. Der Verlust der Bürgerversammlung sei in Bronschhofen verständlicherweise bedauert worden. Viel zu reden habe die Gestaltung des neuen Wappens gegeben. Dazu habe man drei Workshops mit grosser Beteiligung durchgeführt. Grosse Arbeit sei von den Vereinigungsgremien geleistet worden. Sie hätten beispielsweise die Budgets erstellen und die Anstellungsbedingungen des Personals vereinheitlichen müssen. Daniel Meile ist zufrieden: «Ich möchte die gemachten Erfahrungen keinesfalls missen.»