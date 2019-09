Fünf Chöre für ein Wiler Hallelujah

Ritter und Rüstungen in der Äbtestadt: Wil reist ein Wochenende lang zurück ins Mittelalter

Am Hof-Spektakel in Wil steht alles im Zeichen des Mittelalters. Schausteller, Musiker und Markthändler verwandeln die Weierwise und Reitwiese in ein Heerlager – mit Waffen, Feuer und Tavernen.