Fund Ein Bild gibt Rätsel auf: Verborgenes Wandgemälde aus dem 16. Jahrhundert im Hof zu Wil ist nun gänzlich freigelegt Am Donnerstag präsentierte die Stiftung Hof zu Wil den zweiten Teil eines Wandbildes, das im Vorfeld der dritten Bauetappe aufgedeckt wurde. Fachleute sprechen von einem spektakulären Fund aus kunsthistorischer Sicht.

Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder (links) und Ruedi Elser, Vertreter der Bauherrschaft vor dem Wandgemälde im «Blauen Zimmer». Bild: Lara Wüest

«So einen Fund macht man nur einmal im Leben.» Die Architekturhistorikerin Annina De Carli steht vor einem Wandgemälde im «Blauen Zimmer» des Hofs zu Wil, als sie diesen Satz sagt. Es ist Donnerstagmorgen und die Stiftung Hof zu Wil hat zu einer Pressekonferenz geladen. Neben De Carli sind auch der Wiler Stadtpräsident und Stiftungsratspräsident Hans Mäder und Ruedi Elser als Bauherrenvertretung anwesend.

Das Thema: Ein kunsthistorisch bedeutender Fund – ein Wandgemälde aus dem Jahr 1543. Vor einem Monat wurde dieses im Vorfeld der dritten Bauetappe hinter einer Wand entdeckt. Nun haben Spezialisten die zweite Hälfte des Bildes freigelegt.

Architekturhistorikerin Annina De Carli. Bild: Lara Wüest

Die Fachleute halten das Gemälde aus der Renaissance aus zwei Gründen für bedeutend. Erstens ist es in äusserst gutem Zustand, weil es unter einer Schalung versteckt war. «Das ist eine Sensation», sagt De Carli. Zweitens findet findet sich eine biblische Szene darauf, welche man so dargestellt bisher nicht kannte.

Die kleine Überraschung…

Das Gemälde zeigt zwei biblische Szenen. Rechts, auf der neu aufgedeckten Seite, ist der ungläubige Thomas dargestellt. Dieser legt aus Unglauben über die Auferstehung von Christus seine Finger in dessen Wundmale. Doch dort wo eigentlich der Oberkörper des ungläubigen Thomas zu sehen sein sollte, befindet sich ein braunes Brett. Die Fachleute vermuten, dass zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine Fensteröffnung in die Wand gesägt und so ein Teil des Bildes zerstört wurde. Für De Carli schmälert das aber die Freude am Fund nicht. «Auch das Fenster ist historisch spannend, weil es zeigt, wie man mit dem Bild umgegangen ist.»

So sahen die Arbeiten am Wandgemälde aus. Video: Stiftung Hof zu Wil

Der ungläubige Thomas – eine biblische Szene, die schon oft bildlich dargestellt wurde. De Carli sagt deshalb: «Diese Szene ist eigentlich nicht spektakulär.» Die Architekturhistorikerin hätte auf dem zweiten Teil des Wandbildes vielmehr ein grösseres Ereignis wie etwa die Christi Himmelfahrt erwartet. «Dass dieses Bild zum Vorschein kam, hat mich überrascht.»

…und die grosse

Noch mehr erstaunt sind die Fachleute aber von der anderen Szene des Gemäldes. Zu sehen ist ein stehender Jesus mit zwei Jüngern. Der eine reicht ihm einen Fisch, der andere eine Bienenwabe. «Diese Szene ist so bisher nicht bekannt», sagt De Carli. Die Attribute Fisch und Bienenwabe würden auf eine Bibelstelle im Lukas-Evangelium verweisen. Ungewöhnlich sei jedoch, dass die drei Männer stehen würden. Dies würde auf eine andere biblische Erzählung hindeuten, auf jene des Gangs nach Emmaus. De Carli vermutet: «Der Künstler hat mehrere Geschichten miteinander verbunden.»

Die Szene der linken Hälfte des Wandgemäldes gibt Rätsel auf. Bild: Lara Wüest

Für die Experten ist es deshalb schwierig zu sagen, in welchem Kontext das Bild erstellt wurde. Ruedi Elser äussert eine Hypothese: «Vielleicht soll es das neue Aufblühen des St.Galler Klosters unter dem Fürstabt Diethelm Blarer von Wartensee nach der Reformation darstellen.» In dessen Amtszeit von 1530 bis 1564 ist das Wandbild entstanden.

Noch viele Fragen offen

Das Bild ist aufgedeckt, doch die Arbeit beginnt nun erst richtig. Als Nächstes werden die Farben in einem Labor untersucht. Zudem sollen Kunsthistoriker den Namen des Künstlers herausfinden und das Rätsel der zwei verbundenen Geschichten auf der linken Hälfte des Bildes lösen. Ob es ihnen gelingt? Auf diese Frage antwortet De Carli: «Vielleicht bleibt es letztlich bei einer Annäherung an die Wahrheit.» Noch ist also vieles unklar, was den jüngsten Fund im Hof zu Wil betrifft. Eines aber ist für den Stadtpräsidenten Hans Mäder jetzt schon sicher: Man werde das Bild der Öffentlichkeit zugänglich machen.