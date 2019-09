Für einen Tag geduldet und geliebt: Autos in der Fussgängerzone Mehr Betrachter und mögliche Interessenten als am Wiler Autotag können sich die Garagisten aus der Region nicht wünschen. Christoph Heer

Der Wiler Autotag erfreut sich grosser Beliebtheit. (Bild: Christoph Heer)

Am Samstag fand der Wiler Autotag mit mehr als 100 ausgestellten Fahrzeugen statt. Organisiert von der Vereinigung Regionaler Automobil Vertragshändler (VAV), präsentierten die Garagisten Porsches, Nissans, Hyundais, Opels und viele weitere fein säuberlich herausgeputzt der Laufkundschaft. Die breite Palette an Fahrzeugen, so übersichtlich aufgereiht, kommt bei den Fussgängern gut an. Während zwei junge Wiler Bürger ein Selfie vor einem PS-starken Porsche schiessen, laufen nebenan interessierte und zuweilen ernsthafte Gespräche zwischen Aussteller und Interessenten. Fahrzeuge in der Fussgängerzone kommen für einmal gut an – auch beim Fussvolk.

Spontaner oder geplanter Besuch

Autos faszinieren den Menschen seit je her, nicht alle, aber viele. So meint ein Porschefan aus Wil, es sei schade, dass nicht noch mehr seiner «Lieblinge» in der Fussgängerzone ständen. Ein anderer Fussgänger meint, dass es auch Platz haben soll für Autos, schliesslich fänden wiederkehrend auch Stadtfeste, Gartenausstellungen oder sonstige Anlässe auf der Oberen Bahnhofstrasse statt. Und einem dritten Besucher, aus Lustdorf, ist ein Hyundai ins Auge gestochen. «Ich erledige hier spontan meine Einkäufe. Beim Vorbeigehen sah ich den Ssangyong Korando; den muss ich nächste Woche unbedingt Probe fahren», sagt Mike Kaufmann schwärmend. Doch nur wenige Meter nebenan bleibt der junge Mann bei einer neuen Version eines Opels stehen. «Sieht auch gut aus. Ich muss noch mal über die Bücher.»