FÜNFTE JAHRESZEIT Knall in Sirnach: Die «beste und schönste Fasnacht» ist eröffnet Die 29. Ausgabe der SiFa bringt eine Premiere und eine Derniere mit sich. Am Donnerstagabend sind die sechs närrischen Tage mit einem Böllerschuss lanciert worden. Nun regiert Muschelfee Melanie Thoma.

Sirnachs Gemeindepräsident Kurt Baumann geht davon aus, dass auch die aktuelle Muschelfee Melanie Thoma während ihrer Wirkenszeit alle Gemeinderatsgeschäfte wird liegen lassen. Bild: Simon Dudle

Seit Donnerstagabend um 19.43 Uhr ist das Sirnacher Gemeindehaus in ein grosses gelb-rot-gestreiftes Tuch gehüllt. Ein unweigerliches Zeichen, dass die fünfte Jahreszeit begonnen hat. Die Sirnacher Fasnacht – kurz SiFa – gibt nun den Takt vor in der Hinterthurgauer Gemeinde. Allen voran Muschelfee Melanie Thoma, die gemäss der Tradition den Gemeindepräsidenten für sechs Tagen ablöst.

Auch wenn Melanie Thoma traditionell das Muschelgeschmiede umgehängt bekam und ein lauter Knall die SiFa eröffnete, so war nicht alles wie immer. Denn diese Sirnacher Fasnacht bringt eine Premiere und eine Derniere mit sich. Ein Debüt ist es für Joy Kayser, die erstmals als Präsidentin durch die närrischen Tage führt. Sie hatte das Amt zwar bereits im Jahr 2021 von Marco Meuri übernommen – als amtierende Muschelfee notabene –, sagte die SiFa aber wegen Corona 2022 ab.

Joy Kayser, einst Muschelfee, führt erstmals als Präsidentin durch die Sirnacher Fasnacht. Bild: Simon Dudle

49 Gruppen auf Umzug

Die Derniere ist es für Gemeindepräsident Kurt Baumann, der bereits zum 22. Mal die Geschicke der Muschelfee übergab. Viele Erinnerungen an die SiFa werde er mit in die Pensionierung nehmen, sagte der im Mai scheidende Gemeindepräsident bei der Eröffnung. Und weiter: «Sirnach hat die schönste und beste Fasnacht der Ostschweiz.» Gejohle auf dem Platz.

Auch wenn die Organisatoren am Programm und an der Infrastruktur etwas geschraubt haben, so sind die wichtigsten Veranstaltungen im Kalender geblieben. Allen voran der grosse Fasnachtsumzug am Samstagnachmittag, für den sich 49 Gruppen angemeldet haben. Das Ende der heiteren Tage wird traditionell am Dienstagabend begangen, wenn sich Kurt Baumann selber anzündet. Denn der Füürlizapfe, der jeweils zum Abschluss der SiFa in Flammen aufgeht, ist heuer eine Hommage an den Noch-Gemeindepräsidenten – inklusive dessen Porträt am Holzungetüm.