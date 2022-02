FÜNFTE JAHRESZEIT Auch ohne den grossen Höhepunkt am Sonntag: So ausgelassen wurde die Wiler Fastnacht gefeiert Abklingendes Coronavirus hin, Ukraine-Krieg her: In Wil wurde am Wochenende ausgelassen Fastnacht gefeiert. Der Party-Nachholbedarf war gross. Ein närrischer Rundgang im Fastnachtszelt bei der Rudenzburg, beim Boxenstopp im alten Feuerwehrdepot und auf dem Hofplatz beim Monsterkonzert.

Sechs verschiedene Guggenmusiken machten beim Wiler Monsterkonzert auf dem Hofplatz mit. Bild: Christoph Heer

Wie die meisten anderen Fasnachten der Region wurde die fünfte Jahreszeit auch in Wil in einem Lightprogramm abgehalten: Kein Prinzenpaar, kein Hofnarrenball und somit auch kein neuer Hofnarr - und vor allem kein Fastnachtsumzug am Sonntagnachmittag.

Trotzdem war viel Fastnacht drin in der Äbtestadt am Wochenende. Seit Jahren ist das Wiler Fastnachtszelt nicht mehr wegzudenken. Alles in allem mehrere tausend Besucher feierten zwischen Mittwoch und Samstag jeweils ausgelassen. Pro Abend waren bis zu 1200 Fastnächtlerinnen und Fastnächtler im Zelt. Sie tanzten, tranken und feiern sich selbst und die fünfte Jahreszeit. Corona war für sie ganz weit weg.

Ausgelassene Stimmung im Fastnachtszelt bei der Rudenzburgkreuzung. Bild: Christoph Heer

Wenn der Vorverkauf die Zeltgrösse bestimmt

Raphael Zängerle vom Organisationskomitee des Fastnachtszeltes sagte:

«Wir haben eine Zeit lang nicht mehr recht daran geglaubt, dass in diesem Jahr das Zelt in einem solchen Rahmen stattfinden kann. Umso grösser war die Freude bei uns und bei den Besuchenden.»

Laut Zängerle sei an jedem Abend spürbar gewesen, dass ein Party-Nachholbedarf besteht. Verschiedene Guggen, altbekannte DJs und tierische Masken von A wie Ameise bis zu Z wie Zebra waren im Fastnachtszelt zu sehen.

Das OK wird sich, nachdem es ein erstes Fazit gezogen hat, überlegen, ob auch in den kommenden Jahren am Vorverkauf festgehalten wird. Schon dieses Jahr war dies gemacht worden und die Basis für den Entscheid gewesen, ob das Zelt überhaupt aufgebaut wird. «Somit würden unsere Gäste entscheiden, wie gross s’Zelt wird», sagte Zängerle.

Auch der Boxenstopp war ausverkauft

Nach sieben Jahren der Absenz feierte der Verein In-Wyl mit seinem Boxenstopp (Club, Bar, Diskothek) im alten Feuerwehrdepot an der Tonhallenstrasse ein Comeback. Unter dem Motto «Autogarage der 80er Jahre» und den Auftritten der «Manta Gang» aus Deutschland ist ein neues Fastnachtsangebot kreiert worden.

Die «Manta-Gang» sorgte beim Boxenstopp an der Tonhallenstrasse für Stimmung. Bild: Christoph Heer

Auch hier hiess es jeden Abend: ausverkauft. Mit maximal 500 Besuchenden in der «Garage» blieb genug Platz. Thomas Abbt vom Organisationskomitee des Boxenstopps sagte:

«Die Freude über die neugewonnene Freiheit war spürbar. Einer Wiederholung sollte nichts im Weg stehen.»

Hierbei ist allerdings von zentraler Bedeutung, wie es mit dem alten Feuerwehrdepot weitergeht.

Voller Hofplatz beim Monsterkonzert

Am Samstagabend fand auch das Guggen-Monsterkonzert in der Wiler Altstadt statt. Sechs Guggenmusiken aus der Region waren dabei. Auf dem Hofplatz war kaum ein Durchkommen in dieser Zeit. Es wurde getanzt und geschunkelt. Dies auch, weil der eisige Wind für rote Backen und Ohren sorgte - ganz ohne Schminke.

Der Hofplatz wurden von den fastnächtlichen Narren eingenommen. Bild: Christoph Heer