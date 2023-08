Führungsstruktur Auch Zuzwil will den Schulrat abschaffen – Bevölkerung ist zur Mitwirkung eingeladen Der Zuzwiler Schulrat schlägt vor, die Schulbehörde künftig nur noch mit Schulpräsidium und Schulleitungen zu gestalten. Der Schulrat soll aufgelöst werden. Der Gemeinderat stimmt zu. Das letzte Wort wird aber die Bevölkerung haben.

Die Mitglieder des Schulrats und des Gemeinderats vor dem Gemeindehaus in Zuzwil. Bild: zvg

Vor zehn Jahren wurde in Zuzwil die Einheitsgemeinde eingeführt. Dabei wurde die Organisationsform der Schule mit den gewählten vier Mitgliedern des Schulrates und der Schulpräsidentin oder dem Schulpräsidenten als Mitglied des Gemeinderates übernommen.

Der Schulrat evaluierte bereits im Herbst 2022 mögliche neue Lösungen. Dabei prüfte er sechs Modelle. Der Schulrat schlug dem Gemeinderat vor, als Schulbehörde ein Schulpräsidium mit Schulleitung mit erweiterten Kompetenzen einzuführen. Der gewählte Schulrat soll auf den Beginn der neuen Legislaturperiode ab 1. Januar 2025 aufgelöst werden.

Der Gemeinderat stimmte dem Vorschlag zu, wie er im Mitteilungsblatt schreibt. Er stellte fest, dass Strukturänderungen angebracht sind. Auch andere Gemeinden in der Region wie Flawil, Jonschwil und Oberuzwil gehen diesen Weg.

Aufgabentrennung ist tägliche Herausforderung

Durch die Institutionalisierung der Schulleitungen wurde im Vergleich zu früher eine zusätzliche Führungsebene geschaffen, ohne dass beim Konstrukt Schulrat etwas verändert wurde. «Die klare Trennung der strategischen und operativen Ebene ist eine tägliche Herausforderung», teilt die Gemeinde mit. In Zuzwil werde diese Herkulesaufgabe gut wahrgenommen, weil es sich um ein eingespieltes Team handele. «Trotzdem gibt es einige Doppelspurigkeiten, weil die Schulleitung mit dem Schulpräsidium nicht alle Entscheide endgültig treffen kann und viele Geschäfte ebenfalls vom Schulrat bestätigt werden müssen.»

Seit der Bildung der Einheitsgemeinde hat aber grundsätzlich jetzt schon der Gemeinderat das letzte Wort, wenn es um die finanziellen Angelegenheiten oder die Bereitstellung von Schulraum geht. Der Schulrat stammt aus der Zeit, als die Primarschulgemeinde Zuzwil eine selbstständige Körperschaft war.

Volk wird darüber abstimmen können

Für den Schul- und Gemeinderat ist es an der Zeit, sich Gedanken über ein neues Organisationsmodell zu machen. Doch für beide ist es wichtig, dass das neue Modell eine Verbesserung bringt. Der Aufwand des Organisationswechsels lohne sich nur, wenn klare strukturelle Optimierungen und eine Effizienzsteigerung erzielt werden können.

Für die Neustrukturierung muss die Gemeindeordnung angepasst werden, weshalb das Volk an der Bürgerversammlung darüber bestimmt. Doch zuvor ist die Zuzwiler Bevölkerung eingeladen, vom 1. September bis 31. Oktober über die Plattform www.mitwirken-zuzwil.ch zum Bericht Stellung zu nehmen. Am Dienstag, 19. September, gibt es in die Aula im Schulhaus Züberwangen einen Informationsanlass. (pd)