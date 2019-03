Frontalunterricht für Erwachsene: Kabarettistin Patti Basler bringt Degersheim zum Lachen Am Freitagabend war der Shootingstar der Schweizer Kabarettszene in Degersheim zu Gast. Patti Basler nahm vor dem Publikum des Kulturpunkts das Bildungssystem aufs Korn. Michael Hug

Am Freitag im Schulhaus Steinegg: «Frontalunterricht» mit Patti Basler. Bilder: Michael Hug

Nachdem Patti Basler innert 30 Sekunden nach Beginn das Pu­blikum im Saal bereits zum Singen bringt – «Ein heller Morgen» – folgt ihre Selbstvorstellung:

«Ich bin auch mal Lehrerin gewesen. Jetzt bin ich Bildungsexpertin lic. phil. päd., wobei man heutzutage aufpassen muss, wenn man phil. und päd. im gleichen Satz sagt.»

Damit gibt der gefeierte Shootingstar der nationalen Kabarettszene gleich mal den Tarif durch: Nix mit flacher Comedy – eher geistreiche Unterhaltung. Man muss querdenken, um die Ecke mitunter. Man muss sich das Gesagte erst durchs Gehirn winden lassen, bis man es versteht und lachen kann. Noch bevor man nun zum Schenkelklopfen ausholen möchte, folgt schon der nächste: «Sehen sie, solche Initiationsriten am frühen Morgen wie eben dieses Singen sind nötig vom Schlafzimmer ins Schulzimmer, mit anderen Worten vom Halbschlaf in den Tiefschlaf.»

Durch Radio und TV bekannt

Die Aargauer Bauerntochter und Sekundarlehrerin Patti Basler steht seit zehn Jahren auf der Bühne. So richtig bekannt wurde sie in diversen Auftritten im Schweizer Radio («Spasspartout») 2017 und im Fernsehen («Late Up­date») 2018. Ihren Einstieg in die Szene schaffte sie 2009 als Poetry-Slammerin, wobei sie noch bis 2013 Unterricht gab. Zudem war sie auch als Lehrmittelautorin und Praxislehrperson Sereal tätig. Ihre Ausbildung schloss sie mit einem Lizenziat an der philosophisch-historischen Fakultät der Universität Zürich in Erziehungswissenschaften ab.

Eine gebildete Frau also, die Richtige für den «Frontalunterricht» an Erwachsenen, noch dazu in einem Schulhaus, dem Schulhaus Steinegg. Niemand verwundert es, dass in der Aula rund die Hälfte der Lehrpersonen sassen. Im Übrigen, so hatte man den Eindruck, sah der Kulturverein Kulturpunkt als Gastgeber des Abends wohl noch selten so viel Publikum an einer seiner Veranstaltungen. Dies, obwohl man die Aargauerin in der Ostschweiz fast gar nicht als Kabarettistin kennt.

Das wird sich in Zukunft wohl ändern. Ihr «Frontalunterricht» erlebte die Premiere zwar schon vor drei Jahren. Daselbst hat Basler bereits ein zweites Programm aufgelegt, das nach einer Fortsetzung des Themas tönt: «Nachsitzen». Für diejenigen, die im «Frontalunterricht» nicht alles gecheckt haben und deshalb nachsitzen müssen. Eben erhielt sie den grössten Kabarettpreis im deutschsprachigen Raum, den Salzburger Stier 2019. Einen Preis, den vor ihr schon Knut & Tucek, Emil Steinberger oder Gerhard Polt in die Hände gedrückt bekamen.

Handlungsfaden Schule

Patti Basler ist nicht alleine unterwegs. Im «Frontalunterricht» ist auch der Badener Musiker Philipp Kuhn dabei. Kuhn sitzt nicht stumm am Klavier wie einst Jean Claude Sassine bei «Thiel & Sassine», sondern bringt sich ein als Kommentator oder als Reimer von Limericks.

Basler zur Seite steht Philipp Kuhn.

Im «Frontalunterricht» verfolgt Patti Basler den Handlungsfaden «Schule». Sie kreiert Figuren wie die externe Bildungsevaluatorin Fräulein Scheidegger und den etwas zurückgebliebenen Schüler Rene Schneider. Der im Übrigen der einzige ist, der in der Schule hängen bleibt und dort Abwart wird. Oder Rita-Lina, die gerne mal Dinge vom Fensterbrett stösst und in der Folge zur «Bewegungsagogin» muss. Die wiederum jedoch mit dem «Gummi-Twist» – einer Art Bondage für Minderjährige – den heilpädagogischen Therapieansatz leicht verfehlt.

Bildungsexpertin Basler hat auch eine einleuchtende Erklärung für den Begriff «Schulplan 21»: «21, das ist drei mal sieben. Das erste Mal wird nach dem Kindergarten gesiebt, das zweite Mal nach der sechsten Klasse und das dritte Mal, wenn es um Matur oder Stift geht.» Wobei, erst muss mal die Schule abgeschlossen werden. Dazu empfiehlt Basler:

«Abwart zu werden ist die einfachste Möglichkeit, die Schule abzuschliessen.»