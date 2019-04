Freudvoll das «Kreuz» tragen: Andreas Josef Egli wird in der Wiler Kirche St. Peter gefeiert

Am Samstag wurde der gebürtige Wilener Andreas Josef Egli in Schwyz zum Priester geweiht. Tags darauf feierte er am Sonntagvormittag in der Wiler St. Peter-Kirche seine Primiz. Christof Lampart

Andreas Josef Egli beim Feiern seiner Primiz vor der Kirche St. Peter in Wil. Bilder: Christof Lampart

Unter einer Primiz versteht man grundsätzlich die erste von einem römisch-katholischen Priester als Hauptzelebrant gefeierte, heilige Messe. Diese wird in der Regel vom neugeweihten Priester in seiner Heimatgemeinde gefeiert. Zur ersten Messe Andreas Josef Eglis kamen am Passionssonntag nicht nur viele Familienangehörige und Freunde aus der näheren Umgebung, sondern auch allerlei Mitstudenten, kirchliche und weltliche Freunde und Wegbegleiter, die er während seines Studiums im Bistum Chur gewonnen hatte.

So war das Gotteshaus bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Wiler Stadtpfarrer Roman Giger erinnerte einleitend an die ersten Schritte Eglis hin zum Priester. «Er war hier als Lektor und als Kommunionsspender aktiv», so Giger. Seine nähere Zukunft werde Egli aber wohl nicht wieder sobald in die Äbtestadt führen: «Er wird in Zukunft weiter im Bistum Chur tätig sein», sagte Giger.

«Berufungsweg war nicht einfach»

Andreas Josef Egli bedauerte, dass Primizfeiern heute so selten geworden seien, weshalb viele gar nicht mehr wüssten, was es mit einer solchen auf sich habe. Auch machte er deutlich, was die Primiz für alle Gläubigen bedeuten sollte: «Die Primiz ist ein Geschenk Gottes an die Menschen und zugleich ein Gebet der Menschen an Gott. Das Geschenk und das Gebet stehen für das Zusammenspiel zwischen Gott und den Menschen». Für ihn persönlich bedeute die Primiz, dass «ich am Ende eines langen Berufungsweges bin, der alles andere als einfach war». Denn es sei tatsächlich so, dass man heute in der Gesellschaft als Berufener «alles andere als auf Rosen gebettet» sei.

Nebst Macht und Autorität auch viel Verantwortung

Die Predigt wurde von einem engen Freund Eglis, Marius Simiganovschi, gehalten, welcher seines Zeichens Sekretär des Churer Bischofs Vitus Huonder ist. Simiganovschi ging darauf ein, was es bedeute, Priester zu sein – und wies zugleich auf die Wichtigkeit der Priester hin: «Es gibt die Kirche nicht ohne die Priester». Als Priester schöpfe man durch seine Weihe aus der göttlichen Quelle der sieben Sakramente (Taufe, Firmung, Eucharistie, Busse, Krankensalbung, Weihe und Ehe). «Es geschieht Verborgenes, das aber vor Gott so wirklich ist wie die Bäume im Wald oder Gras auf der Wiese.»

Egli im Anmarsch zur Kirche St.Peter in Wil.

Wer so berührt werde, wie dies nun Andreas Egli passierte, sei nicht mehr derselbe wie zuvor. Ihm sei nun die göttliche Kraft zuteilgeworden, Sünden zu erlassen – oder eben auch nicht. In dieser Befugnis stecke nicht nur Macht und Autorität, sondern auch ein hohes Mass an Verantwortung gegenüber den Mitmenschen, erinnerte Simiganovschi im nächsten Moment seinen Freund an das «Kreuz», das er von nun an als Priester auf seinen Schultern tragen werde. Er wünsche ihm jedoch, dass er dies freudvoll, gelassen und zuversichtlich tue, so Simiganovschi.

Dass sich Egli dieses Bildes wohl bewusst gewesen sein dürfte, zeigte auch die Titelseite des Liederheftes, welches er zur Primizmesse aufgelegt hatte: Diese präsentierte ein Bild von Jesus, wie er das Kreuz nach Golgatha trägt. Doch wirkte Jesus darauf geradezu gelassen und gefasst. Darunter prangte folgender Bibelvers: «Und freuen wird sich euer Herz und niemand wird euch diese Freude nehmen».