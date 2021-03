FREUDENTAG Die neue Seelsorgerin wurde in Lenggenwil begrüsst Im Sonntagsgottesdienst in der Pfarrkirche St.Mauritius stellte sich die neue Seelsorgerin Katrin Blome mit einer emotionalen Predigt erstmals den Lenggenwiler Pfarreiangehörigen vor. Die Eucharistiefeier leitete Pfarradministrator Pater Didier Mungilingi, assistiert von Diakon Primo Grelli. An den nächsten Sonntagen folgen die Begrüssungsgottesdienste in Niederhelfenschwil und Zuzwil.

Katrin Blome bezog sich in ihrer Predigt auf das Johannes-Evangelium. Bild: Ernst Inauen

Am Schluss des Begrüssungsgottesdienstes drückte Kirchenpräsident Patrick Mader die Überzeugung aus, dass Katrin Blome sehr bald den Respekt und das Vertrauen der Pfarreiangehörigen gewinnen werde, und unterstrich dies mit einem Blumengruss. Dem Kreisrat der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland (SEMF) gelang es, nach dem Wegzug des Religionspädagogen Urs Vescoli die vakante Stelle im Pastoralteam schnell wieder zu besetzen. Die Wahl von Katrin Blome sei inzwischen von Bischof Markus Büchel schriftlich bestätigt worden.

Theologiestudium in Tübingen

Seit Anfang März ergänzt die neue Seelsorgerin das Pastoralteam. Die 36-jährige Theologin stammt aus Deutschland. Sie absolvierte nach ihrer schulischen Ausbildung an der theologischen Fakultät in Tübingen ein Theologiestudium und schloss es erfolgreich ab.

Ihr Berufsweg führte sie 2011 in die Schweiz, wo sie zuerst im Bistum Chur und anschliessend im Bistum St.Gallen tätig war. Bis zum Sommer belegt Blome ein Teilpensum von 50 Prozent, da sie bis Ende Schuljahr noch ihren bisherigen Job an der Mittelschule St.Gallen behalten will. Die in Wil wohnhafte Theologin wird nachher ein Vollpensum in der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland übernehmen.

Coronabedingte Einschränkungen

Zur Festlichkeit des Begrüssungsanlasses trug die musikalische Umrahmung durch Franz Meienhofer an der Orgel und seinen Bruder Kurt (Eufonium) bei. Leider konnte wegen der coronapandemiebedingten Einschränkungen nur ein kleiner Teil der Kirchbürgerinnen und Kirchbürger an der Feier teilnehmen. Auch auf die erhofften persönlichen Kontakte nach dem Gottesdienst bei einem Apéro musste verzichtet werden.

Zu Beginn des Gottesdienstes hiess Diakon Primo Grelli die neue Seelsorgerin Katrin Blome im Pastoralteam herzlich willkommen. Pfarradministrator Pater Didier Mungilingi zelebrierte die Eucharistiefeier, assistiert von Primo Grelli, der auch das Johannes-Evangelium vortrug, in dem der Evangelist vom Geschehen vor dem jüdischen Paschafest berichtet. Obwohl Jesus mit der Vertreibung der Händler, Menschen und Tiere aus dem Tempel aneckte, habe er viele Anhänger gewonnen, die dadurch zum Glauben fanden.

Emotionalität gespürt

Katrin Blome bezog sich in ihrer Predigt auf das eingangs gehörte Johannes-Evangelium. Dabei zeigte sie die Bedeutung der Begriffe IQ (Intelligenz Quotient) und EQ (Emotionale Intelligenz) auf. Der EQ stehe für die Fähigkeit, Empathie zu haben und Mitgefühl für andere zu zeigen. Das sei gerade für eine Seelsorgerin noch wichtiger als ihr Denkvermögen.

Im Evangelium habe man die Emotionalität gespürt bei einem Christus, der seine Gefühle ungefiltert zeigte, als er in seinem Zorn den Tempel räumte. Auf die Frage, warum er dies getan habe, habe Jesus die seltsame Antwort: «Reisst den Tempel nieder und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten» gegeben. Damit sei sein Leib gemeint, der auf Golgatha gekreuzigt wurde und am dritten Tag auferstanden sei.

Mit Jesus auf den Weg

Im österlichen Geheimnis bezeichne Jesus seinen Körper als Tempel Gottes. «Wenn wir diese Gedanken zu Ende denken, dann können wir doch nur noch staunen. Gott sieht jeden Einzelnen von uns als so wertvoll, dass er bei uns und in uns ist. In dieser Fastenzeit sind wir eingeladen, uns besonders Gedanken zu machen, wie wir unseren Weg mit Gott gestalten wollen», führte Katrin Blome weiter aus.