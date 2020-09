Frequenz um 25 Prozent gestiegen: Wenn viele neue Kunden ein Alarmsignal sind Im Laden für Menschen mit wenig Geld: Wie der Caritas-Markt Wil die Coronapandemie zu spüren bekommt.

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsleiterin Rita Borner legt grossen Wert auf ein umfassendes Sortiment an Früchten und frischen Gemüsesorten. Bild: Hans Suter

Was tun, wenn das Geld nicht einmal für das Nötigste reicht? Immer mehr Menschen stehen vor dieser beklemmenden Frage. Aus Scham ziehen sie sich aus der Öffentlichkeit zurück, brechen soziale Kontakte ab und vereinsamen in schlaflosen Nächten, in denen es sie vor Verzweiflung fast zerreisst. Niemand ist da, der die erleichternden Worte spricht: Es kommt schon gut.

Besonders Betroffene

Armut ist allgegenwärtig. Auch wenn sie meist nicht sichtbar ist: Es gibt sie in direkter Nachbarschaft. Besonders betroffen sind Alleinerziehende, Ausgesteuerte, Rentnerinnen und Rentner. Und sogenannte Working Poor: Menschen, die trotz bezahlter Arbeit am oder unter dem Existenzminimum leben müssen.

Caritas-Markt für viele ein Lichtblick

Ein Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit der vorübergehenden oder dauerhaften Armut ist der Caritas-Markt in Wil. Mitte Februar an die Lerchenfeldstrasse 4 umgezogen, bietet der helle, funktional gestaltete Laden ein wechselndes Sortiment an vergünstigten Lebensmitteln und Produkten für den Haushalt und die Körperpflege. Geschäftsleiterin Rita Borner sagt:

«Der Einkauf kostet bei uns im Durchschnitt etwa 30 Prozent weniger als beim Grossverteiler.»

Sie ist seit der Eröffnung des Caritas-Marktes in Wil vor acht Jahren dabei und kennt viele der Kundinnen und Kunden persönlich. «Die Renner sind Mehl, Zucker, Milch, immer öfter auch Gemüse.»

Steigerung um 25 Prozent

Wurde der Laden vor der Coronapandemie von gegen 80 Kundinnen und Kunden täglich besucht, sind es heute 90 bis 100. Das entspricht einer Steigerung von bis zu 25 Prozent. «Gäbe es die Hemmschwelle nicht, wäre die Zahl unserer Kundinnen und Kunden noch deutlich grösser», sagt Rita Borner und gibt ihrem Bedauern Ausdruck, dass sich viele Menschen ihres Geldmangels schämten. Auch räumt sie mit dem Vorurteil auf, bei ihrer Klientel handle es sich ausschliesslich um Menschen mit Migrationshintergrund:

«Das Verhältnis Schweizer zu Ausländern liegt etwa bei 50 zu 50.»

Hinter jeder Person stehe ein individuelles Schicksal. Allerdings sei der Caritas-Markt kein Ort für Beratungen, sondern ein Laden. Deshalb könnten die Angestellten und die gegen 50 freiwilligen Helferinnen und Helfer nicht auf die einzelnen Schicksale eingehen. Dennoch soll der Markt auch Treffpunkt sein. «Dazu haben wir ein Café eingerichtet, wo sich unsere Kunden treffen können.» Wegen Corona ist es derzeit aber zu.